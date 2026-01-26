scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महाराष्ट्र में पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रही ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, 55 करोड़ की मेफेड्रोन बरामद

महाराष्ट्र में DRI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रही मोबाइल मेफेड्रोन लैब का भंडाफोड़ किया है. 'ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट' के तहत 22 किलो ड्रग और कच्चा माल जब्त कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. ड्रग की कीमत 55 करोड़ रुपए आंकी गई है.

Advertisement
X
ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट में DRI की बड़ी कामयाबी, 22 किलो मेफेड्रोन जब्त की गई. (Photo: Representational)
ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट में DRI की बड़ी कामयाबी, 22 किलो मेफेड्रोन जब्त की गई. (Photo: Representational)

महाराष्ट्र के सह्याद्री रेंज में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मोबाइल मेफेड्रोन लैब का भंडाफोड़ किया है. यह लैब सतारा जिले के एक दुर्गम पहाड़ी इलाके में पोल्ट्री फार्म की आड़ में चलाई जा रही थी. DRI ने इस कार्रवाई को 'ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट' नाम दिया है.

DRI के मुताबिक, खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किए गए इस ऑपरेशन का मकसद सह्याद्री रेंज में छिपी ड्रग लैब और फैक्ट्रियों की पहचान कर खत्म करना था. इसी कड़ी में 24 जनवरी को एक समन्वित कार्रवाई के दौरान इस अस्थायी लेकिन पूरी तरह चालू मेफेड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का पता लगाया गया था.

जांच में सामने आया कि इस अवैध लैब को बार-बार जगह बदलने लायक डिजाइन किया गया था, ताकि एजेंसियों की पकड़ से बचा जा सके. निगरानी के दौरान पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रही इस छिपी हुई यूनिट की पहचान हुई, जहां मेफेड्रोन बनाने के लिए जरूरी उपकरण और केमिकल मौजूद थे.

सम्बंधित ख़बरें

पद्म भूषण सम्मान पर महाराष्ट्र में सियासी तूफान (Photo: ITG)
'ये महाराष्ट्र का अपमान...', पूर्व राज्यपाल कोश्यारी को पद्म भूषण दिए जाने पर विपक्ष आगबबूला
ट्रैफिक हवलदार को पीटा... वर्दी फाड़ी और पेट-छाती पर किए ताबड़तोड़ वार
गणतंत्र दिवस स्पीच के दौरान हुआ हंगामा
नासिक: मंत्री ने स्पीच में नहीं लिया अंबेडकर का नाम, महिला ने मौके पर ही कर दिया विरोध
सांकेतिक तस्वीर.
मालेगांव में रिपब्लिक डे पर गुब्बारे खरीदने गए थे और हो गया धमाका, 9 घायल
accident of old man
ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा कैंसर मरीज, RPF जवान ने जान पर खेलकर बचाया

DRI ने मौके से कुल 21.912 किलो मेफेड्रोन जब्त किया, जिसमें 11.848 किलो तरल रूप में, 9.326 किलो अर्ध-तरल रूप में और 738 ग्राम क्रिस्टलीय रूप में शामिल है. इसके अलावा 71.5 किलो कच्चा माल भी बरामद किया गया, जिससे करीब 15 किलो और NDPS पदार्थ तैयार किया जा सकता था. ड्रग्स की कीमत 55 करोड़ आंकी गई है.

Advertisement

इस मामले में DRI ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में शामिल कुक, फाइनेंसर-कंसाइनर और पोल्ट्री फार्म का मालिक शामिल है. तैयार NDPS पदार्थ का पहला बैच पोल्ट्री फार्म के मालिक के घर में छिपाकर रखा गया था. फॉलो-अप कार्रवाई के तहत DRI ने घने जंगल में एक पुराने ऑक्ट्रोई टोल नाके के पास निगरानी की थी. 

यहां से माल लेने पहुंचे दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से चार पहले भी NDPS एक्ट या MCOCA जैसे गंभीर कानूनों के तहत अपराधों में शामिल रह चुके हैं. यह ऑपरेशन संगठित ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता है, जो कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा था. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement