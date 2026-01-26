महाराष्ट्र में पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रही ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, 55 करोड़ की मेफेड्रोन बरामद

महाराष्ट्र के सह्याद्री रेंज में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मोबाइल मेफेड्रोन लैब का भंडाफोड़ किया है. यह लैब सतारा जिले के एक दुर्गम पहाड़ी इलाके में पोल्ट्री फार्म की आड़ में चलाई जा रही थी. DRI ने इस कार्रवाई को 'ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट' नाम दिया है.

DRI के मुताबिक, खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किए गए इस ऑपरेशन का मकसद सह्याद्री रेंज में छिपी ड्रग लैब और फैक्ट्रियों की पहचान कर खत्म करना था. इसी कड़ी में 24 जनवरी को एक समन्वित कार्रवाई के दौरान इस अस्थायी लेकिन पूरी तरह चालू मेफेड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का पता लगाया गया था.

जांच में सामने आया कि इस अवैध लैब को बार-बार जगह बदलने लायक डिजाइन किया गया था, ताकि एजेंसियों की पकड़ से बचा जा सके. निगरानी के दौरान पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रही इस छिपी हुई यूनिट की पहचान हुई, जहां मेफेड्रोन बनाने के लिए जरूरी उपकरण और केमिकल मौजूद थे.

DRI ने मौके से कुल 21.912 किलो मेफेड्रोन जब्त किया, जिसमें 11.848 किलो तरल रूप में, 9.326 किलो अर्ध-तरल रूप में और 738 ग्राम क्रिस्टलीय रूप में शामिल है. इसके अलावा 71.5 किलो कच्चा माल भी बरामद किया गया, जिससे करीब 15 किलो और NDPS पदार्थ तैयार किया जा सकता था. ड्रग्स की कीमत 55 करोड़ आंकी गई है.

इस मामले में DRI ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में शामिल कुक, फाइनेंसर-कंसाइनर और पोल्ट्री फार्म का मालिक शामिल है. तैयार NDPS पदार्थ का पहला बैच पोल्ट्री फार्म के मालिक के घर में छिपाकर रखा गया था. फॉलो-अप कार्रवाई के तहत DRI ने घने जंगल में एक पुराने ऑक्ट्रोई टोल नाके के पास निगरानी की थी.

यहां से माल लेने पहुंचे दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से चार पहले भी NDPS एक्ट या MCOCA जैसे गंभीर कानूनों के तहत अपराधों में शामिल रह चुके हैं. यह ऑपरेशन संगठित ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता है, जो कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा था.

