चरित्र पर शक, 35 लाख दहेज और जबरन गर्भपात... महिला की खुदकुशी की खौफनाक दास्तान

पुणे में दहेज की वेदी पर एक और विवाहिता की बलि चढ़ गई. 30 साल की महिला ने ससुराल वालों के जुल्मों से तंग आकर मौत को गले लगा लिया. आरोप है कि सरपंच सास और पति ने न सिर्फ लाखों रुपए की मांग की, बल्कि बेटी होने के डर से बहू का जबरन अबॉर्शन भी करा दिया.

X
पुणे पुलिस का बड़ा एक्शन, बहू की मौत के बाद जेल पहुंचे पति और सास. (Photo: Representational)
पुणे पुलिस का बड़ा एक्शन, बहू की मौत के बाद जेल पहुंचे पति और सास. (Photo: Representational)

महाराष्ट्र के पुणे जिले से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां 30 साल की दीप्ति चौधरी ने अपने ससुराल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. लेकिन इस सुसाइड के पीछे की कहानी इतनी खौफनाक है कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए. दहेज के लिए प्रताड़ना, चरित्र पर शक और कोख में पल रही मासूम जान का कत्ल, दीप्ति की जिंदगी इन्हीं दुखों के बीच खत्म हो गई. 

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसकी सरपंच सास और पति को गिरफ्तार कर लिया है. दीप्ति चौधरी की शादी 23 नवंबर, 2019 को रोहन करभारी चौधरी के साथ हुई थी. परिवार को लगा था कि बेटी खुश रहेगी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही उसकी जिंदगी नरक बना दी गई. पति रोहन न केवल दीप्ति के चरित्र पर शक करता था, बल्कि हर छोटी बात पर उसे जलील करता था. 

बात यहीं नहीं रुकी, ससुराल वालों की पैसों की भूख बढ़ती चली गई. उन्होंने बिजनेस में नुकसान का हवाला देकर दीप्ति के माता-पिता से पैसे ऐंठने शुरू कर दिए. मजबूर माता-पिता ने पहले 10 लाख रुपए दिए. इसके बाद पति ने कार न मिलने का ताना देकर 25 लाख रुपए की मांग की, जिसे दीप्ति के घरवालों ने दे दिया. इसके बाद दीप्ति के 25 तोले सोने के गहने भी ससुराल वालों ने हड़प लिए.

दीप्ति की एक बेटी पहले से थी, लेकिन ससुराल वाले उसके जन्म से खुश नहीं थे. जब दीप्ति दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई, तो उस पर कहर टूट पड़ा. उसे जबरदस्ती लिंग जांच के लिए ले जाया गया. जैसे ही पता चला कि कोख में फिर से बेटी पल रही है, दीप्ति की मर्जी के खिलाफ उसका अबॉर्शन करा दिया गया. इसी मानसिक प्रताड़ना से टूटकर दीप्ति ने 24 जनवरी को सोरतापवाड़ी स्थित घर में फांसी लगा ली.

पुलिस ने दीप्ति की मां की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं, दहेज हत्या और PCPNDT एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस ने पति रोहन और सास सुनीता चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है. ससुर और देवर भी एफआईआर में नामजद हैं, जिनकी तलाश जारी है. महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकनकर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है. 

