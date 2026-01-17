दिल्ली में ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, कार से एक करोड़ की स्मैक-हेरोइन बरामद

दिल्ली पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर-पश्चिम दिल्ली में ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने एक कार से करीब 400 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद कर दो ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है. बरामद ड्रग्स की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जसवंत सिंह उर्फ लल्लू (42) और अशोक कुमार (30) के रूप में हुई है. दोनों सुल्तानपुरी इलाके के रहने वाले हैं. शुक्रवार को पुलिस ने इन्हें उस वक्त दबोचा, जब ये कार में अवैध खेप लेकर जा रहे थे. पुलिस टीम ने रोहिणी के नाहरपुर बस स्टैंड के पास जाल बिछाया था.

निगरानी के दौरान संदिग्ध SUV कार आती हुई दिखाई दी, जिसे रोककर तलाशी ली गई. पूछताछ के दौरान दोनों आरोपी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते रहे. शक गहराने पर जब गाड़ी की गहन तलाशी ली गई, तो स्टीयरिंग व्हील के नीचे बनी एक छिपी जगह से 383 ग्राम स्मैक और हेरोइन का पैकेट बरामद हुआ.

इसके बाद पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. ड्रग्स ले जाने में इस्तेमाल की गई SUV को भी जब्त कर लिया गया है. जांच में सामने आया है कि जसवंत सिंह तीसरी कक्षा तक पढ़ा है और पहले भी ड्रग तस्करी में शामिल रह चुका है.

जसवंत सिंह को साल 2021 में सुल्तानपुरी थाने में दर्ज NDPS एक्ट के एक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, नौवीं कक्षा तक पढ़े अशोक कुमार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं पाया गया है. पुलिस का कहना है कि ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान के लिए आगे की जांच की जा रही है.

