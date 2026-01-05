'सर जल्दी आओ मेरे पापा को मार डालेंगे ये लोग', बेटे ने PCR से लगाई मदद की गुहार, दिल्ली में दबंगों का कहर

दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने राजधानी की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 2 जनवरी को दिनदहाड़े बीच सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी का मंजर देखने को मिला. आरोप है कि खुद को बीजेपी-RSS का नेता बताने वाले एक शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बाप-बेटे को बेरहमी से पीटा. सरेआम अंजाम दी गई इस पूरी घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया है, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. पीड़ित बेटे की पीसीआर कॉल का ऑडियो भी अब सामने आया, जिसमें वो पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा है.

घर से सड़क तक घसीटा

CCTV फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि दबंग पहले पीड़ित युवक को उसके घर से जबरन बाहर खींचते हैं. इसके बाद उसे सड़क पर घसीटते हुए ले जाया जाता है. पीड़ित की चीख-पुकार के बावजूद आरोपी लगातार मारपीट करते रहे. यह पूरी घटना रिहायशी इलाके में हुई, जहां आसपास कई लोग मौजूद थे. बावजूद इसके किसी ने भी पीड़ित को बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई.

सड़क पर नंगा कर बेरहमी से पिटाई

CCTV में आगे दिखता है कि दबंगों ने युवक को सड़क पर नंगा कर दिया और फिर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. आरोपी लात-घूंसे और थप्पड़ों से लगातार हमला करते रहे. हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान सड़क पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे. कोई भी व्यक्ति पीड़ित की मदद के लिए आगे नहीं आया. वीडियो में पीड़ित की बेबसी और आरोपियों की दबंगई साफ नजर आती है.

पुलिस के सामने भी डटे रहे दबंग

कुछ देर बाद बाइक पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन हालात में तुरंत कोई सख्ती नहीं दिखी. CCTV में देखा जा सकता है कि पुलिस के आने के बावजूद आरोपी मौके पर मौजूद रहे और सीना तानकर खड़े रहे. यह मंजर दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है. वीडियो में एक पुलिसकर्मी पीड़ित को उसके कपड़े उठाकर देता हुआ भी दिखाई दे रहा है.

पीड़ित पुत्र और पिता

PCR से मदद की गुहार

इस मामले में पीड़ित द्वारा की गई PCR कॉल का ऑडियो भी सामने आया है. कॉल में पीड़ित मदद की भीख मांगता सुनाई दे रहा है. वह बता रहा है कि उसके पिता को बेरहमी से पीटा जा रहा है और वह एक घंटे से पुलिस को फोन कर रहा है, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंच रही. यह ऑडियो पुलिस की रिस्पॉन्स टाइम और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल है.

जिम विवाद से शुरू हुई रंजिश

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित राजेश गर्ग के घर में एक जिम खोला गया था. इसी जिम को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था. आरोप है कि इसी रंजिश के चलते दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है. हालांकि वारदात के समय पुलिस की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं.

पुलिस की कार्रवाई

इस मामले में विकास यादव, शुभम यादव, ओमकार यादव और पिंटू यादव समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी सतीश यादव को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि CCTV फुटेज में मारपीट करते हुए कई अन्य लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जो फिलहाल फरार हैं. पुलिस का दावा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं.

कानून का सवाल

आरोपी ओमकार यादव अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई नेताओं के साथ तस्वीरें साझा करता रहा है और इसी के दम पर दबंगई दिखाने का आरोप है. डीसीपी ईस्ट के मुताबिक इस मामले में BNSS की धारा 115(2), 126(2), 329(4), 333, 74, 351(3), 79 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया है. इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पीड़ित परिवार बेहद डरा हुआ है.

