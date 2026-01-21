दिल्ली में 400 रुपए के लिए मजदूर का कत्ल, 8 साल बाद आगरा से गिरफ्तार हुआ आरोपी

दिल्ली के उत्तर-पश्चिम जिले के कंझावला इलाके में साल 2017 में हुए मर्डर केस में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आगरा से आरोपी मोविन खान को दबोचा है, जो 400 रुपए और एक मोबाइल फोन के विवाद में दिहाड़ी मजदूर की हत्या कर फरार हो गया था.

पुलिस के मुताबिक, यह वारदात 1 जनवरी 2017 की सुबह हुई थी. आरोपी मोविन खान चाकू लेकर घूम रहा था. उसे अंदाजा था कि नए साल की पूर्व संध्या के बाद लोग जश्न के मूड में होंगे और सतर्कता कम रहेगी. इसी दौरान उसने सावदा गांव निवासी मलखान को एक खेत में नशे की हालत में देख लिया.

इसके बाद उसने उसकी गला काटकर हत्या कर दी. पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी और मृतक दोनों दिहाड़ी मजदूर थे. इस घटना से करीब चार दिन पहले दोनों के बीच 400 रुपए और एक मोबाइल फोन को लेकर झगड़ा हुआ था. उसी रंजिश में आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया.

इस जघन्य हत्याकांड के बाद मोविन खान दिल्ली से फरार हो गया. गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा. बीते पांच महीनों में पुलिस ने बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थानीय पुलिस के तालमेल के साथ कई छापेमारी की, लेकिन आरोपी हर बार बच निकलता रहा.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी को बाद में भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया था. उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई. उसने अपनी पहचान और लोकेशन छिपाए रखी. वह अपने परिवार वालों से भी दूरी बनाकर रहा. मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित अपने गांव में भी कभी-कभार ही जाता था.

पुलिस ने सबसे पहले दमोह में आरोपी के स्थायी पते पर छापा मारा, लेकिन वहां पता चला कि वह और उसकी पत्नी किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं. इसके बाद पुलिस टीमों ने बिहार और झारखंड में भी कई जगह दबिश दी. आखिरकार पुलिस को आगरा में आरोपी की मौजूदगी को लेकर पुख्ता सूचना मिली.

तेजी से कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की टीम ने आगरा के रिछोहा इलाके में छापा मारा. यहां से भगोड़े मोविन खान को गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है. इंस्पेक्टर पंकज ठाकरान के नेतृत्व में यह सफल ऑपरेशन किया गया.

