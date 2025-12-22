देहरादून हिट एंड रन केस: महिला को कुचलने वाला आरोपी अनमोल यादव राजस्थान से गिरफ्तार

Dehradun Hit and Run Case: उत्तराखंड के देहरादून के राजपुर इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने एक महिला को कुचल दिया था. यह हादसा 14 दिसंबर की सुबह उस वक्त हुआ, जब महिला मॉर्निंग वॉक पर निकली थी. साईं मंदिर के पास लापरवाही से गाड़ी चला रहे युवक ने उन्हें टक्कर मारी थी. हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी. आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले आरोपी मौके से फरार हो गया था. अब जाकर आरोपी को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है.

पति ने दर्ज कराई शिकायत

राजपुर निवासी पवन कुमार गुप्ता ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया था कि उनकी पत्नी रोज की तरह सुबह टहलने गई थीं. उसी दौरान एक अज्ञात कार चालक ने तेज और लापरवाह ड्राइविंग करते हुए टक्कर मार दी थी. हादसे के बाद आरोपी कार समेत फरार हो गया था. महिला को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था.

पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया था केस

शिकायत के आधार पर राजपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की गैर-इरादतन हत्या और लापरवाही से खतरनाक ड्राइविंग से जुड़े धाराओं में केस पंजीकृत किया था. इसके बाद पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू की गई. पुलिस की प्राथमिकता आरोपी की पहचान की और गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज किए.

CCTV फुटेज से मिला अहम सुराग

जांच के दौरान पुलिस टीम ने हादसे वाली जगह और आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. इन कैमरों से हादसे में शामिल कार की पहचान की गई. पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए वाहन की पूरी जानकारी जुटाई. इससे यह साफ हो गया कि हादसे में कौन सी कार शामिल थी.

18 दिसंबर को बरामद हुई कार

पुलिस ने 18 दिसंबर को हादसे में इस्तेमाल की गई कार बरामद कर ली. जांच में सामने आया कि हादसे के समय कार अनमोल यादव नाम का शख्स चला रहा था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी. हालांकि तब तक आरोपी देहरादून से फरार हो चुका था.

आरोपी का मोबाइल बंद

गिरफ्तारी के डर से आरोपी अनमोल यादव ने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया था. इससे उसकी लोकेशन ट्रेस करने में पुलिस को दिक्कत आई. इसके बावजूद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय खुफिया तंत्र पर भरोसा बनाए रखा. आरोपी के हर संभावित मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी.

पुलिस को ऐसे मिली सफलता

पीटीआई के मुताबिक, आखिरकार पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया. इसी नेटवर्क के जरिए अहम सूचना मिली कि आरोपी राजस्थान में छिपा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने कार्रवाई की योजना बनाई. लगातार निगरानी के बाद आरोपी की सटीक लोकेशन का पता चल गया.

जयपुर से आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने रविवार को राजस्थान के जयपुर से आरोपी अनमोल यादव (22) को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, आरोपी को एक सप्ताह बाद दबोचा गया. अब उसे देहरादून लाकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच आगे भी जारी रहेगी.

