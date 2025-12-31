नए साल पर चंडीगढ़ में हाई अलर्ट, पूरे शहर में 1000 पुलिसकर्मी तैनात, महिलाओं को मिलेगी फ्री पिक एंड ड्रॉप सुविधा

Chandigarh New Year Security: नए साल के जश्न को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं. शहर में 31 दिसंबर की रात से लेकर 1 जनवरी तक खास निगरानी रखी जाएगी. पुलिस का मकसद है कि लोग बिना किसी डर के नए साल का स्वागत कर सकें. इसके लिए शहर के हर अहम इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. होटल, पब, मॉल और बाजारों पर खास नजर रखी जाएगी. पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती

चंडीगढ़ की SSP कंवरदीप कौर के मुताबिक, नए साल के मौके पर 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा. इसमें ट्रैफिक पुलिस और PCR स्टाफ शामिल नहीं हैं. इन जवानों की निगरानी 12 गजेटेड अधिकारी करेंगे. इसके अलावा 20 इंस्पेक्टर और 16 SHO भी फील्ड में मौजूद रहेंगे. पुलिस की मौजूदगी से शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी. हर संवेदनशील इलाके में खास तौर पर पुलिस बल तैनात रहेगा. देर रात तक गश्त जारी रहेगी.

शहर में नाकेबंदी, हर आने-जाने वाले पर नजर

नए साल की रात को चंडीगढ़ में बड़े पैमाने पर नाकेबंदी की जाएगी. पुलिस ने कुल 18 आउटर नाके और 44 इंटरनल नाके लगाने का फैसला किया है. इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस के साथ 16 जॉइंट नाके भी बनाए जाएंगे. इन नाकों पर वाहनों की सघन चेकिंग की जाएगी. शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर खास नजर रहेगी. संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई होगी. पुलिस का कहना है कि नाकों से अपराध पर लगाम लगेगी.

महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस

नए साल के जश्न के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं. इसके लिए 20 महिला पुलिसकर्मियों की एक विशेष लेडी स्क्वॉड बनाई गई है. ये स्क्वॉड गाड़ियों में गश्त करेगी और पब, मॉल, बाजार जैसे संवेदनशील इलाकों पर नजर रखेगी. महिलाओं से जुड़ी किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का उद्देश्य है कि महिलाएं खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करें. किसी भी तरह की छेड़छाड़ या बदसलूकी पर सख्त कदम उठाए जाएंगे.

चंडीगढ़ की SSP कंवरदीप कौर ने इस बारे में जानकारी दी

फ्री पिक एंड ड्रॉप सुविधा

चंडीगढ़ पुलिस ने महिलाओं के लिए एक खास सुविधा भी शुरू की है. लेडी स्टाफ से लैस PCR गाड़ियां शहर के 7 प्रमुख स्थानों पर तैनात रहेंगी. जरूरत पड़ने पर महिलाएं डायल 112 पर कॉल करके फ्री पिक एंड ड्रॉप की सुविधा ले सकती हैं. यह सेवा खास तौर पर रात के समय सुरक्षा को ध्यान में रखकर दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठाएं. इससे महिलाओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित होगी.

ड्रंक ड्राइविंग पर जीरो टॉलरेंस

नए साल की रात शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस पूरी तरह सख्त रहेगी. ड्रंक ड्राइविंग के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी. जगह-जगह ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जाएगी. नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि सड़क हादसों को रोकना उनकी प्राथमिकता है. लोगों से अपील की गई है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं. सुरक्षित यात्रा ही सुरक्षित जश्न है.

हुड़दंग और शोर-शराबे पर कड़ी कार्रवाई

नए साल के जश्न में हुड़दंग मचाने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी. सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. तेज आवाज में म्यूजिक और मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी. नॉइज़ पॉल्यूशन फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस ने साफ कहा है कि शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. नियम सभी के लिए बराबर हैं. जश्न के नाम पर कानून तोड़ना भारी पड़ सकता है.

पुलिस की अपील

चंडीगढ़ पुलिस ने लोगों से नए साल का जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाने की अपील की है. पुलिस का कहना है कि सहयोग से ही शहर सुरक्षित रह सकता है. किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 112 पर संपर्क करें. महिलाओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं का बेझिझक इस्तेमाल करें. ट्रैफिक नियमों का पालन करें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें. नए साल की शुरुआत खुशहाल और सुरक्षित हो, यही पुलिस की कामना है.

