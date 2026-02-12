भोपाल में 11वीं की छात्रा से एक नहीं, चार कारों में हुआ था रेप, वीडियो बनाकर वसूले 40 हजार, दो आरोपी गिरफ्तार

राजधानी भोपाल में 11वीं की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि नाबालिग छात्रा के साथ आरोपी ने एक नहीं बल्कि चार अलग-अलग गाड़ियों में रेप किया था. इसके पास पुलिस ने एक थार समेत 4 कारों को जब्त कर लिया है.

आपको बता दें कि इस मामले में रेप करने वाला आरोपी औसाफ पहले से ही जेल में है जबकि उसके सहयोगी माज खान को भी पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. इस SIT की कमान एसीपी अंकिता खातरकर को सौंपी गई है. पुलिस जांच में सामने आया है कि छात्रा के साथ अलग-अलग समय और अलग-अलग स्थानों पर चार अलग-अलग कारों में दुष्कर्म किया गया.

मुख्य आरोपी औसाफ अली खान को 3 फरवरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जबकि उसका सहयोगी माज खान 8 फरवरी को गिरफ्तार हुआ और फिलहाल 13 फरवरी तक कोहेफिजा थाने की रिमांड पर है. माज खान भोपाल में एक जिम का संचालक है. पूछताछ में माज खान ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

आरोपी माज ने बताया कि खानूगांव इलाके में थार कार के अंदर औसाफ अली ने दुष्कर्म किया, जबकि वो कार के बाहर खड़ा होकर शीशे से झांकते हुए चोरी-छिपे आईफोन से वीडियो बनाता रहा. बाद में इस वीडियो को आरोपियों ने आपस में शेयर किया और पीड़िता को वायरल करने की धमकी देकर 40 हजार रुपये वसूले.

यही नहीं, छात्रा को कई बार संबंध बनाने के लिए भी मजबूर किया गया. पुलिस के मुताबिक, वारदात में इस्तेमाल थार को सीहोर जिले के एक गांव में छुपा दिया गया था. जिस आईफोन से वीडियो शूट किया गया, वह अब तक बरामद नहीं हुआ है.

जांच में यह भी सामने आया कि माज की दोस्ती कोहेफिजा थाने के एक हेड कांस्टेबल से थी, जिस पर गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप लगे हैं. संबंधित हेड कांस्टेबल को पहले ही निलंबित किया जा चुका है. SIT अब पूरे मामले, संभावित अन्य पीड़िताओं और फरार सहयोगियों की भूमिका की गहन जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि 60 दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी.

