scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भोपाल में 11वीं की छात्रा से एक नहीं, चार कारों में हुआ था रेप, वीडियो बनाकर वसूले 40 हजार, दो आरोपी गिरफ्तार

भोपाल में 11वीं की नाबालिग छात्रा से चार अलग-अलग कारों में रेप किया गया था. साथ ही पीड़िता के साथ ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज खुलासा भी हुआ है. इस कांड का मुख्य आरोपी औसाफ पहले से जेल में है. अब पुलिस ने जिम संचालक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पढ़ें पूरी कहानी.

Advertisement
X
आरोपियों ने पीड़िता के साथ अलगड-अलग कारों में रेप किया था (फोटो-ITG)
आरोपियों ने पीड़िता के साथ अलगड-अलग कारों में रेप किया था (फोटो-ITG)

राजधानी भोपाल में 11वीं की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि नाबालिग छात्रा के साथ आरोपी ने एक नहीं बल्कि चार अलग-अलग गाड़ियों में रेप किया था. इसके पास पुलिस ने एक थार समेत 4 कारों को जब्त कर लिया है. 

आपको बता दें कि इस मामले में रेप करने वाला आरोपी औसाफ पहले से ही जेल में है जबकि उसके सहयोगी माज खान को भी पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. इस SIT की कमान एसीपी अंकिता खातरकर को सौंपी गई है. पुलिस जांच में सामने आया है कि छात्रा के साथ अलग-अलग समय और अलग-अलग स्थानों पर चार अलग-अलग कारों में दुष्कर्म किया गया. 

मुख्य आरोपी औसाफ अली खान को 3 फरवरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जबकि उसका सहयोगी माज खान 8 फरवरी को गिरफ्तार हुआ और फिलहाल 13 फरवरी तक कोहेफिजा थाने की रिमांड पर है. माज खान भोपाल में एक जिम का संचालक है. पूछताछ में माज खान ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Indore Narsee Munjee Institute
कॉलेज में वेलेंटाइन डे सेलिब्रेशन पर हिंदूवादी संगठन का बवाल
car rams band workers in kannauj baraat
बारात में पीछे से स्पीड में आई कार, 9 बैंडवालों को रौंदा
Police officer car in Ambala runs over girl
नशे में कार चला रहे पुलिसवाले ने लड़की को रौंदा
pandharpur double murder case
पुलिस को कॉल करने वाला ही निकला डबल मर्डर केस में आरोपी
UK Citizen Maulana Shamsul Huda Khan's story
जालसाजी, जुर्म और साजिश... यूके नागरिक मौलाना शम्सुल हुदा खान पर कसा ED का शिकंजा
Advertisement

आरोपी माज ने बताया कि खानूगांव इलाके में थार कार के अंदर औसाफ अली ने दुष्कर्म किया, जबकि वो कार के बाहर खड़ा होकर शीशे से झांकते हुए चोरी-छिपे आईफोन से वीडियो बनाता रहा. बाद में इस वीडियो को आरोपियों ने आपस में शेयर किया और पीड़िता को वायरल करने की धमकी देकर 40 हजार रुपये वसूले. 

यही नहीं, छात्रा को कई बार संबंध बनाने के लिए भी मजबूर किया गया. पुलिस के मुताबिक, वारदात में इस्तेमाल थार को सीहोर जिले के एक गांव में छुपा दिया गया था. जिस आईफोन से वीडियो शूट किया गया, वह अब तक बरामद नहीं हुआ है.

जांच में यह भी सामने आया कि माज की दोस्ती कोहेफिजा थाने के एक हेड कांस्टेबल से थी, जिस पर गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप लगे हैं. संबंधित हेड कांस्टेबल को पहले ही निलंबित किया जा चुका है. SIT अब पूरे मामले, संभावित अन्य पीड़िताओं और फरार सहयोगियों की भूमिका की गहन जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि 60 दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement