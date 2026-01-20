scorecardresearch
 
बेंगलुरु में इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट बेनकाब, 5.15 करोड़ की MDMA बरामद, विदेशी गिरफ्तार

बेंगलुरु में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. एंटी-नारकोटिक्स विंग ने 5.15 करोड़ रुपए की MDMA और एक्स्टसी टैबलेट ज़ब्त की हैं. एक विदेशी नागरिक को किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी पहले भी ड्रग्स तस्करी के मामलों में जेल जा चुका है.

कर्नाटक पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स विंग की नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई है. (Photo: Representational)
बेंगलुरु में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए सिटी क्राइम ब्रांच की एंटी-नारकोटिक्स विंग ने बड़ी सफलता हासिल की है. यहां करीब 5.15 करोड़ रुपए की ड्रग्स ज़ब्त कर एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है. ज़ब्त की गई ड्रग्स में 2.5 किलो MDMA और 300 एक्स्टसी टैबलेट शामिल है. एंटी-नारकोटिक्स विंग को ड्रग्स तस्करी से जुड़े इनपुट मिले थे. 

इसी सूचना के आधार पर एक विशेष ऑपरेशन चलाया गया. कार्रवाई मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मुन्नेकोलाला इलाके में स्थित एक किराए के मकान में की गई. इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने मौके से एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह जिस घर में रह रहा था, वहीं से ड्रग्स की तस्करी का धंधा चला रहा था.

पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से करीब 2.5 किलो MDMA और 300 एक्स्टसी टैबलेट बरामद की गई है. जब्त किए गए नशीले पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 5.15 करोड़ रुपए आंकी गई है. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही ड्रग्स तस्करी के मामले दर्ज हैं. हेन्नूर और कडुगोडी में उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत दो केस दर्ज हैं.

आरोपी हाल ही में जेल से बाहर आया था. रिहाई के बाद उसने दोबारा ड्रग्स तस्करी की गतिविधियां शुरू कर दी थीं. एंटी-नारकोटिक्स विंग के अधिकारी लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे और सही वक्त पर कार्रवाई की गई. इस मामले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस अब ड्रग्स के सोर्स का पता लगा रही है.

