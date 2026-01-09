बेंगलुरु में डेंटल छात्रा की संदिग्ध मौत, कॉलेज प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक डेंटल कॉलेज की छात्रा की मौत से हड़कंप मच गया है. मृतक का छात्रा की पहचान 23 साल की यशस्विनी के रूप में हुई है, जो शुक्रवार को अपने घर पर मृत पाई गई. वह ओरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी की तीसरे साल की छात्रा थी.
इस घटना के बाद परिवार ने कॉलेज मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
पुलिस के मुताबिक, यशस्विनी परिमला और भुदेवाइया की इकलौती बेटी थी. परिवार का कहना है कि कॉलेज में किए गए अपमान और मानसिक प्रताड़ना के कारण उसने यह कदम उठाया. उसकी मां परिमला ने बताया कि उनकी बेटी ने बुधवार को आंखों में दर्द की शिकायत के चलते कॉलेज से छुट्टी ली थी.
इसके बाद वो अगले दिन अपने कॉलेज पहुंची.
उस समय एक सेमिनार में हिस्सा न लेने को लेकर उसे अन्य छात्रों के सामने अपमानित किया गया. परिमला ने आरोप लगाया कि एक लेक्चरर ने यशस्विनी को सेमिनार में भाग लेने से रोका और प्रेजेंटेशन न देने को लेकर उसे लगातार परेशान किया.
परिवार का कहना है कि इसी घटना से वह मानसिक रूप से बेहद आहत हो गई थी.
इस घटना के बाद छात्रों में गुस्सा देखने को मिला. यशस्विनी की मौत को लेकर कई छात्र मुर्दाघर के बाहर धरने पर बैठ गए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है. कॉलेज प्रशासन, शिक्षकों और परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी.