पंजाब में बंबीहा गैंग के दो गुर्गे गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा बरामद, विदेशी आकाओं से था कनेक्शन

पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स और बरनाला पुलिस ने रविवार को संयुक्त कार्रवाई में बंबीहा गिरोह के दो सहयोगियों को दबोच लिया. दोनों के कब्जे से 6 पिस्तौल और 19 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. बरामद हथियारों में एक PX5 पिस्तौल, एक .30 बोर पिस्तौल और चार .32 बोर पिस्तौल शामिल हैं. पुलिस ने वो कार भी जब्त कर ली है, जिसका इस्तेमाल हथियारों की तस्करी के लिए किया जाता था.

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि आरोपियों की पहचान राजस्थान के हनुमानगढ़ निवासी संदीप सिंह और हरियाणा के कैथल निवासी शेखर के रूप में हुई है. दोनों कुख्यात बंबीहा गिरोह से जुड़े हुए हैं. पंजाब में अवैध हथियारों की सप्लाई चेन का हिस्सा थे. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी अपने विदेशी आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे. उनका मकसद बड़े अपराधों को अंजाम देना था.

बंबीहा गिरोह के गुर्गों को हथियार मुहैया कराना था. पुलिस इस नेटवर्क की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को ध्वस्त करने के लिए काम कर रही है. एजीटीएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रमोद बान ने बताया कि टीम को खुफिया इनपुट मिला था कि बंबीहा गिरोह राज्य में सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा है. इसके बाद बरनाला-बठिंडा मुख्य मार्ग पर जाल बिछाकर दो संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया.

बरनाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहम्मद सरफराज आलम ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत रुरेके कलां थाने में केस दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा, ''इस ऑपरेशन के बाद गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश तेज कर दी गई है. आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और बरामदगियां होने की संभावना है.''

पंजाब पुलिस की इस कार्रवाई ने न केवल बंबीहा गिरोह के नेटवर्क को कमजोर किया है, बल्कि राज्य में विदेशी कनेक्शन के जरिये पनप रहे हथियार तस्करी के गहरे जाल का भी पर्दाफाश कर दिया है.

