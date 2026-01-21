scorecardresearch
 
पाकिस्तान कनेक्शन और अवैध हथियार... अमृतसर में तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 6 पिस्टल बरामद

अमृतसर में पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. इस दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 6 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं. पढ़ें पूरी कहानी.

पुलिस अभी भी इस मामले की छानबीन में जुटी है (फोटो-ITG)
Amritsar Arms Recovery: पंजाब के अमृतसर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े एक क्रॉस-बॉर्डर अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है. यह मॉड्यूल सीमा पार बैठे तस्करों द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो भारत में गैंगस्टरों तक हथियार पहुंचा रहे थे. 

नेटवर्क का खुलासा
पुलिस के मुताबिक, यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था. इस कार्रवाई से सीमा पार से हो रही हथियारों की सप्लाई पर बड़ा झटका लगा है. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है.

दो आरोपी गिरफ्तार
पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने इनके पास से कुल 6 अत्याधुनिक पिस्टल बरामद की हैं, जिनमें दो ग्लॉक पिस्टल और चार .30 बोर की पिस्टल शामिल हैं. इसके अलावा दो जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं. बरामद हथियारों की गुणवत्ता और विदेशी निर्माण इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह तस्करी सीमा पार से की जा रही थी. पुलिस इस बरामदगी को बड़ी सुरक्षा सफलता मान रही है.

विदेशी हैंडलरों का इशारा
जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर काम कर रहे थे. ये आरोपी अवैध हथियारों की तस्करी कर उन्हें भारत में सक्रिय गैंगस्टरों तक पहुंचाते थे. पुलिस का मानना है कि इन हथियारों का इस्तेमाल संगठित अपराध, फिरौती और टारगेट किलिंग जैसी घटनाओं में किया जाना था. विदेशी हैंडलर पाकिस्तान में बैठकर पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहे थे और स्थानीय ऑपरेटिव्स के जरिए हथियारों की डिलीवरी करवाई जा रही थी.

आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज
इस पूरे मामले में अमृतसर के थाना इस्लामाबाद में आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इससे पहले कितने हथियार भारत में सप्लाई किए गए और किन-किन गैंगस्टरों तक ये हथियार पहुंचे. जांच एजेंसियां इस नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की पहचान करने में भी लगी हुई हैं. पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

नेटवर्क की हर कड़ी पर नजर
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है. पुलिस इस तस्करी मॉड्यूल के पूरे ढांचे को ध्वस्त करने के लिए हर कड़ी पर नजर बनाए हुए है. सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ भी तालमेल किया जा रहा है. इस कार्रवाई को पंजाब पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी.

