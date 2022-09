Video: एक सेकंड की देरी से बची रिक्शा चालक की जान, रेलवे ट्रैक पर कर रहा था ये हरकत

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक रिक्शा ट्रेन की चपेट में आते हुए CCTV में कैद हो गया. गनीमत रही कि रिक्शा चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली. बताया जा रहा है कि इस हादसे के लिए रिक्शा चालक खुद ही जिम्मेदार था.

ट्रेन के वहां से गुजरने का समय हो गया था. इसके चलते रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया था. फिर भी रिक्शा चालक वहां से पटरी पार करके जाने लगा. वीडियो में देखा जा सकता है कि रिक्शा चालक जैसे ही पटरी के पास पास पहुंचता है, वैसे ही तेज रफ्तार ट्रेन वहां से गुजरती है.

इस दौरान रिक्शा ट्रेन की चपेट में आ जाता है. हालांकि, चालक कूदकर अपनी जान बचा लेता है. अगर कुछ सेकेंड की भी देरी हो जाती, तो उसकी भी जान जा सकती थी. आरपीएफ को जैसे ही इसकी सूचना मिली, उन्होंने रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर अमित चौधरी ने बताया रेलवे स्टेशन के नजदीक जब गेट नंबर- 110 बंद था. सीमा फाटक की तरफ से एक रिक्शा चालक जल्दबाजी में अपने रिक्शे को बूम के नीचे से निकालकर ट्रैक पार करने लगा.

इसी दौरान अप लाइन में आ रही बरौनी-नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में उसका रिक्शा आ गया. हादसे में रिक्शा चालक बाल-बाल बच गया. हालांकि, उसे कुछ गंभीर चोटें जरूर आई हैं. रिक्शा चालक को हमने गिरफ्तार कर लिया है.

