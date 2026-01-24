मां से बगावत और प्रेमी की बेवफाई... अहमदाबाद में लिव-इन में रह रही हिंदू युवती ने उठाया खौफनाक कदम

गुजरात के अहमदाबाद के वटवा इलाके में रहने वाली 22 साल की एक युवती ने अपने प्रेमी मोहम्मद आबिद की प्रताड़ना और धोखे से तंग आकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने इस मामले में 35 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वो पहले से ही शादीशुदा है और तीन बच्चों का पिता है. उसे धोखा देकर युवती को अपने इश्क की जाल में फंसाया था.

मूल रूप से बिहार के छपरा की रहने वाली यह युवती करीब दो साल पहले मोहम्मद आबिद के संपर्क में आई थी. आबिद और युवती की मां दोनों सिलाई का काम करते थे, जिसके जरिए इनका परिचय हुआ. देखते ही देखते आबिद ने युवती को शादी के झूठे वादे कर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया. युवती उसके प्यार में अंधी हो गई. अपनी मां को दरकिनार कर दिया.

मां के विरोध के बावजूद वो उससे मिलती रही, जिसके चलते मां ने घर तक बदल लिया, लेकिन उसका मोह कम नहीं हुआ. लेकिन दोनों के बीच रिश्ते में कड़वाहट तब शुरू हुई जब युवती ने आबिद पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया. वो पहले से ही शादीशुदा था, यह बात युवती को पता थी, फिर भी वह उसके साथ घर बसाने की जिद पर अड़ी थी.

युवती अपनी मां को छोड़कर एक किराए के मकान में अकेले रहने लगी थी, जहां आबिद अक्सर उससे मिलने आता था. लेकिन जब भी शादी की बात उठती, आबिद साफ इनकार कर देता. पुलिस जांच के मुताबिक, आबिद न तो खुद शादी कर रहा था और न ही युवती को किसी और से शादी करने के लिए प्रेरित कर रहा था.

डीसीपी भगीरथ गढ़वी के अनुसार, घटना वाले दिन भी आबिद और युवती के बीच तीखी बहस हुई थी. आरोपी ने युवती के साथ मारपीट भी की थी. इसी प्रताड़ना से टूटकर युवती ने आत्मघाती कदम उठाया. उसने पहले ब्लेड से अपने हाथ की नस काटी और फिर पंखे से लटककर अपनी जान दे दी. जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो शव पर चोट के निशान भी मिले.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफएसएल की टीम और विशेषज्ञों की मदद से साक्ष्य जुटाए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की गई. पुलिस ने आरोपी मोहम्मद आबिद के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है. इस मामले के हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है.

