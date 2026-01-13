scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Digital Arrest: डॉक्टर दंपति लूटे गए 15 करोड़ में से 1.9 करोड़ फ्रीज, पुलिस के रडार पर 700 बैंक खाते

दिल्ली में सामने आए एक चौंकाने वाले डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में बुजुर्ग डॉक्टर दंपति से 14.85 करोड़ रुपए ठग लिए गए. दिल्ली पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 1.9 करोड़ फ्रीज कर दिए हैं. जांच में 700 से ज्यादा म्यूल बैंक अकाउंट के जरिए रकम घुमाने वाले बड़े साइबर ठगी नेटवर्क का खुलासा हुआ है.

Advertisement
X
दिल्ली के एक बुजुर्ग डॉक्टर दंपति से ठगे गए 15 करोड़ रुपए. (File Photo: ITG)
दिल्ली के एक बुजुर्ग डॉक्टर दंपति से ठगे गए 15 करोड़ रुपए. (File Photo: ITG)

दिल्ली पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए एक बड़े साइबर फ्रॉड मामले में अहम सफलता हासिल की है. पुलिस ने एक बुजुर्ग डॉक्टर दंपति से ठगे गए 14.85 करोड़ रुपए में से 1.9 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं. पुलिस की जांच में सामने आया है कि जालसाजों ने रकम को छिपाने के लिए कई राज्यों में फैले 700 से ज्यादा म्यूल बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया है.

पुलिस के मुताबिक, ठगी की रकम सबसे पहले गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तराखंड में मौजूद सात प्राइमरी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई. इसके बाद इन अकाउंट से पैसे को तेजी से 200 से 300 दूसरे खातों में भेजा गया और फिर कई लेयर में अलग-अलग अकाउंट्स में घुमाया गया, ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके.

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मल्टी-लेयर्ड म्यूल अकाउंट नेटवर्क ने मनी ट्रेल को बेहद जटिल बना दिया है. इसी वजह से रकम को ट्रैक करने में समय लग रहा है. पुलिस की स्पेशल टीमें बैंकों और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की मदद से ट्रांजैक्शन का बारीकी से विश्लेषण कर रही हैं. 26 दिसंबर को असम के गुवाहाटी के जालुकबारी में 1.99 करोड़ ट्रांसफर किए गए. 

सम्बंधित ख़बरें

Vinod Nagar Firing for Extortion
दिल्ली में लॉरेंस गैंग की दहशत, विनोद नगर में बिजनेसमैन के घर फायरिंग
Delhi police’s operation gang burst faces gangster challenge
दिल्ली पुलिस का ‘अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, लॉरेंस गैंग ने दिया चैलेंज
Delhi Police Started Operation Gang Bust
48 घंटे, 9000 पुलिसकर्मी और 4299 जगहों पर रेड... दिल्ली पुलिस ने चलाया ऑपरेशन गैंग बस्ट
cyber crime cases in india
दिल्ली के डॉक्टर कपल से 15 दिन में 15 करोड़ की ठगी, 4 दिन बाद भी खाली हाथ पुलिस
Delhi Digital Arrest Scam
वीडियो कॉल पर पुलिस और बैंक में रटी हुई स्क्रिप्ट... दिल्ली में NRI कपल से 15 करोड़ ठगी की पूरी कहानी

इसके बाद 29 और 30 दिसंबर को गुजरात के वडोदरा स्थित समा सावली में लगातार दो-दो करोड़ रुपए भेजे गए. 2 जनवरी को 2 करोड़ रुपए ईस्ट दिल्ली के मयूर विहार पहुंचे, जबकि 5 जनवरी को 2.05 करोड़ रुपए मुंबई के नेपियन सी रोड स्थित अकाउंट में ट्रांसफर किए गए. इस तरह अलग-अलग राज्यों में रकम ट्रांसफर कर म्यूल अकाउंट्स का जाल बनाया गया.

Advertisement

इसकी संख्या 700 से ज्यादा हो चुकी है. फिलहाल पुलिस और लिंक्ड अकाउंट्स की पहचान कर उन्हें फ्रीज करने की कोशिश में जुटी है. अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. यह मामला 9 जनवरी को तब सामने आया, जब साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाले 81 साल के ओम तनेजा और उनकी 77 साल की डॉक्टर पत्नी इंदिरा तनेजा को ठगी का अहसास हुआ. 

पीड़ित दंपति ने बताया कि उन्हें 24 दिसंबर से 9 जनवरी तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया और इस दौरान लगातार निगरानी में रखकर कई ट्रांजैक्शन के जरिए पैसे ट्रांसफर कराए गए. जालसाजों ने खुद को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का अधिकारी बताकर दंपति को गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी. वेरिफिकेशन के नाम पर डराया गया.

डॉक्टर दंपति को दिए गए अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया. जांच में सामने आया है कि कई म्यूल अकाउंट टूर एंड ट्रैवल बिजनेस, रिक्रूटमेंट फर्म और चैरिटेबल ऑर्गनाइजेशन के नाम पर खोले गए थे. कुछ अकाउंट शेल एंटिटी से जुड़े थे, जिनमें कोई वास्तविक कारोबारी गतिविधि नहीं थी. कुछ अकाउंट सही मकसद से खुलने के बाद गलत इस्तेमाल किए गए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement