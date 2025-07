मुस्कान, प्रगति, सोनम, सुष्मिता और अब मालती... शहर अलग लेकिन खूनी साजिश एक से बढ़कर एक, दहला देंगी इनकी करतूतें

Five cities, Five wives and Five bloody conspiracies: प्यार, विश्वास और रिश्तों की आड़ में रची गई साजिशें कभी-कभी इतनी खौफनाक होती हैं कि सुनकर रूह कांप जाती है. मेरठ की मुस्कान, दिल्ली की सुष्मिता और इंदौर की सोनम - ये नाम भले ही अलग-अलग शहरों से जुड़े हों, लेकिन इनकी कहानियां एक ही स्याह सच को बयां करती हैं, और वो हैं- लालच, धोखा और खून से सनी साजिशें. इन महिलाओं ने ऐसी वारदातों को अंजाम दिया, जिन्होंने समाज को झकझोर कर रख दिया. आइए, इन पांच खूनी साजिशों की कहानियां को एक बार फिर करीब से जानने की कोशिश करते हैं. क्योंकि इन वारदातों में छिपी है सनसनी और धोखे की दास्तान.

मुस्कान - पति को मारकर नीले ड्रम में डाला

यूपी के मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड ने सबको खौफजदा कर दिया था. सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मौत के घाट उतारा दिया था. मुस्कान और उसके प्रेमी ने ना सिर्फ सौरभ की चाकू घोंपकर हत्या की थी, बल्कि उसकी लाश के टुकड़े कर उसे प्लास्टिक के नीले ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट का घोलकर डालकर जमा दिया था. पुलिस के मुताबिक, इस वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था. मुस्कान ने पुलिस के साथ परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की थी. लेकिन आखिरकार उसका भंडाफोड़ हो गया.

मेरठ की मुस्कान

पूरा मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर का था, जहां सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और बेटी के साथ रहते थे. चूंकि, सौरभ लंदन में एक बेकरी में काम करते थे इसलिए मेरठ आना-जाना कम ही होता था. हाल ही में सौरभ पत्नी और बेटी का जन्मदिन मनाने मेरठ आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा. क्योंकि, मुस्कान ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति के कत्ल का प्लान पहले ही बना लिया था.

प्रगति - औरैया की कातिल बहू

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक नवविवाहित ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी. जानकारी के अनुसार 5 मार्च 2025 को प्रगति यादव की युवक से शादी हुई थी. लेकिन शादी के महज 14 दिन बाद ही 19 मार्च को प्रगति ने पति को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रच डाली. इसके बाद 19 मार्च को सहार थाना क्षेत्र के पलिया गांव के पास एक युवक गंभीर रूप से घायल हालत में गेहूं के खेत में पड़ा मिला. ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी.

औरैया की प्रगति

मौके पर पहुंचकर पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान तीन दिन बाद युवक की मौत हो गई. मृतक युवक की पहचान प्रगति यादव के पति के रूप में हुई थी. मामले की जांच के लिए सहार थाना पुलिस, सर्विलांस टीम और SOG टीम को लगाया गया था. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें एक संदिग्ध शख्स प्रगति के पति को बाइक पर बैठाकर ले जाता दिखा. पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो चौंकाने वाला सच सामने आया. पुलिस ने प्रेमी और प्रगति को जब हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने राज उगल दिया था.

सोनम - मेघालय में खूनी हनीमून

इंदौर की सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की ऐसी साजिश रची, जो फिल्मी कहानियों को भी मात देती है. शादी के महज 12 दिन बाद उसने मेघालय के जंगलों में राजा की हत्या की सुपारी दे दी थी. सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था. जिसके चलते मेघालय के चेरापूंजी (सोहरा) इलाके में 23 मई को इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की निर्मम हत्या कर दी गई. यह हत्या उनकी हनीमून ट्रिप के दौरान की गई थी.

इंदौर की सोनम

राजा रघुवंशी (29) की शादी 11 मई को इंदौर में सोनम (25) से हुई थी. शादी के कुछ ही दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून मनाने के लिए गुवाहाटी होते हुए मेघालय पहुंचे. 23 मई को पूर्वी खासी हिल्स जिले के नोंगरियाट गांव स्थित होमस्टे से चेकआउट करने के कुछ घंटों बाद ही राजा लापता हो गया. 2 जून को उसकी क्षत-विक्षत लाश सोहरा के वेइसाडोंग फॉल्स के पास घाटी में मिली. पुलिस जांच में सामने आया कि राजा की हत्या की साजिश खुद उसकी पत्नी सोनम ने रची थी, जिसमें उसका प्रेमी राज कुशवाह भी शामिल था. इस मामले में विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी समेत कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

सुष्मिता - दिल्ली की करंटबाज कातिल

दिल्ली में सुष्मिता ने अपने पति करण की हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की. उसने अपने देवर राहुल से अवैध संबंधों के चलते पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची. सुष्मिता ने पहले पति को नींद की गोलियां दीं. जब उस पर असर नहीं हुआ तो फिर पानी में घोलकर नींद की गोलियां पिलाई. लेकिन जब पति का कुछ नहीं बिगड़ा तो अपने प्रेमी देवर राहुल के साथ मिलकर उसे बिजली के झटके दिए और करंट लगाया. नतीजा ये हुआ कि उसकी मौत हो गई.

दिल्ली की सुष्मिता

पत्नी ने देवर के साथ मिलकर एक कहानी रची और इसे हादसा बताया. उन दोनों अस्पताल में करण की लेकिन पोस्टमार्टम ने पत्नी की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया. जब गला दबाने के निशान और करंट के जख्म सामने आए तो पुलिस ने सुष्मिता और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया. सुष्मिता की यह साजिश मुस्कान से मिलती-जुलती थी, जिसने पुलिस को हैरान कर दिया था.

मालती देवी - बहू बनी परिवार की दुश्मन

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के मलकिया बजहा खुर्रम गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मालती नाम की एक बहू ने अपने पूरे ससुराल को जहर देकर मारने की खौफनाक साजिश रची. रोज़-रोज के घरेलू झगड़ों और मानसिक तनाव से परेशान मालती ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर रोटियों में सल्फास मिलाया, जिससे पूरा परिवार खत्म हो जाए. लेकिन ऐन वक्त पर उसकी जेठानी को आटे में अजीब गंध महसूस हुई, और इसी के साथ ये जानलेवा साजिश बेनकाब हो गई.

कौशांबी की मालती

जैसे ही परिवार ने आटे में गड़बड़ी देखी, उन्होंने पुलिस को खबर दी. पूछताछ में मालती ने अपना जुर्म कबूल लिया और बताया कि उसके पिता कल्लू प्रसाद और भाई बजरंगी ने मिलकर उसे ये योजना बनाने में मदद की थी. उसका पति बृजेश मौर्य उस वक्त सऊदी अरब में काम कर रहा था. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और जहरीले आटे के सैंपल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. गांव में इस साजिश को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है.

इन पांचों कहानियों में एक बात समान है - विश्वास के बदले धोखा और रिश्तों की आड़ में रची गई खूनी साजिशें. ये घटनाएं हमें सतर्क रहने और रिश्तों में सावधानी बरतने की सीख भी देती हैं.

शहर बदले, नाम बदले... लेकिन साजिशें और नफरत एक जैसी

ये पांचों केस अलग-अलग शहरों से हैं, लेकिन हर साजिश एक-दूसरे से ज्यादा खतरनाक थी. कहीं खाने में ज़हर था, कहीं चाकू, कहीं प्लानिंग और कहीं विश्वासघात. इन घटनाओं ने ये साबित कर दिया कि जब नफरत दिल में घर कर जाती है, तो रिश्ते, कानून और इंसानियत सब ताक पर रख दिए जाते हैं. आज ज़रूरत है रिश्तों को समझने, परखने और संवारने की... ताकि कोई और मालती, मुस्कान, सुष्मिता या सोनम न बने.

---- समाप्त ----