पहले सलमान खान, फिर कपिल शर्मा और अब एल्विश यादव… सितारों के पीछे क्यों पड़े हैं गैंगस्टर्स?

पिछले कुछ समय से बॉलीवुड और डिजिटल दुनिया के सितारे लगातार गैंगस्टरों के निशाने पर हैं. कभी मुंबई के बांद्रा में सलमान ख़ान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग, तो कभी कनाडा में कपिल शर्मा के कैफ़े पर गोलियों की बौछार, और अब गुड़गांव में एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ हमला. हर बार किसी गैंग का नाम सामने आता है, सोशल मीडिया पर ज़िम्मेदारी लेने वाले बयान वायरल होते हैं और पुलिस को सुरक्षा बढ़ानी पड़ती है. सवाल यह है कि आखिर गैंगस्टर्स क्यों इन मशहूर हस्तियों के पीछे पड़े हैं? क्या यह सिर्फ वसूली का खेल है, या फिर शोहरत और पब्लिसिटी का नया हथियार?

अप्रैल 2024 में सुपर स्टार सलमान ख़ान के घर पर फायरिंग, अगस्त 2025 में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफ़े पर दो बार फायरिंग और अब 17 अगस्त 2025 को गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर गोलीबारी. हर केस में सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने वाले गैंग सामने आए. जिसके बाद पुलिस ने सेलेब्रिटीज़ की सुरक्षा बढ़ाई और FIR दर्ज की. इन सब घटनाओं ने सवाल खड़ा किया कि आखिर गैंगस्टर्स का फोकस इन सेलेब्स पर क्यों?

गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग

14–15 अप्रैल 2024 को मुंबई के बांद्रा में सलमान ख़ान के घर के बाहर फायरिंग हुई. शुरुआती जांच में लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क का नाम आया और दो आरोपियों की गिरफ़्तारी हुई. बाद में इसी गैंग के कई सदस्यों पर साज़िश के केस दर्ज हुए, कुछ पर रेकी के आरोप भी लगे. अक्टूबर 2024 में एक शूटर की गिरफ्तारी की ख़बर भी सामने आई. अदालत में कुछ आरोपियों को जमानत मिली, मगर केस जारी है. यह वारदात आने वाले महीनों की ‘टेम्पलेट’ बनी.

खुलेआम धमकियां और गैंग का प्रोपेगैंडा

कपिल शर्मा के कैफ़े पर फायरिंग के बाद, बिश्नोई ग्रुप से जुड़े नामों ने ऑडियो और पोस्ट में फिल्म इंडस्ट्री को धमकाया- 'जो सलमान के साथ काम करेगा, उसे नहीं छोड़ा जाएगा… मुंबई का माहौल बिगाड़ देंगे… एके-47 इस्तेमाल करेंगे.' ऐसी धमकियां सिर्फ डर नहीं फैलातीं, बल्कि गैंग की “ब्रांड वैल्यू” और रिक्रूटमेंट, एक्सटॉर्शन इकोसिस्टम को भी हवा देती हैं. पुलिस व इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इन क्लिप्स और पोस्ट्स को जांच में शामिल किया.

कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग

जुलाई–अगस्त 2025 में कनाडा के सरे शहर में मौजूद कपिल शर्मा के कैफ़े पर एक महीने में दो बार गोलियां चलीं. किसी के घायल होने की ख़बर नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट में मुंबई में 'अगला निशाना' होने की धमकी आई. इसके बाद मुंबई पुलिस ने कपिल की सुरक्षा बढ़ाई और सीधे मिलने वाले ख़तरों की तफ्तीश की. मनोरंजन उद्योग में शूटिंग शेड्यूल और लाइव इवेंट्स पर भी प्रोटोकॉल कड़े किए गए.

एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग

ताजा मामला 17 अगस्त 2025 का है. जब गुड़गांव के सेक्टर-57 में एल्विश यादव के घर पर बाइक सवार बदमाशों ने 10–24 से अधिक राउंड फायरिंग की. पूरी हमले की वारदात वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई. उस वक्त एल्विश अपने घर पर नहीं थे. कोई जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन घर की दीवारों और खिड़कियों को नुकसान पहुंचा. एक गैंग ने सोशल मीडिया पर इस हमले की ज़िम्मेदारी लेने का दावा किया और इसके पीछे ‘बेटिंग ऐप प्रमोशन’ जैसा आरोप लगाया. पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और दावों की जांच पड़ताल चल रही है.

लॉरेंस गैंग का आतंक

कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का नाम इन हमलों में बार-बार सामने आ रहा है. यह गैंग न केवल सलमान खान, बल्कि उनके करीबी लोगों को भी टारगेट कर रहा है. गैंग का मकसद डर फैलाना और फिरौती वसूलना बताया जा रहा है. बिश्नोई गैंग की पहुंच भारत के साथ-साथ कनाडा तक है, जहां पंजाबी कलाकारों पर हमले बढ़ रहे हैं.

पंजाबी कलाकारों पर बढ़ते हमले

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार सिद्धू मूसेवाला की 2022 में हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था. उनकी कार पर करीब दो दर्जन गोलियां दागी गई थीं, जिसके पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया था. सितंबर 2024 में पंजाबी गायक एपी ढिल्लों के कनाडा स्थित घर के बाहर फायरिंग हुई, जिसकी जिम्मेदारी इसी गैंग के रोहित गोदारा ने ली. इन हमलों का मकसद सलमान खान के करीबियों को डराना माना जा रहा है.

क्या कहता है पैटर्न?

सेलेब्रिटीज़ पर गोलीबारी या धमकी की हाई-विज़िबिलिटी वारदातें किसी भी गैंग के लिए पीआर और प्रचार का काम करती हैं. कम संसाधन में बड़े असर वाली हेडलाइंस मिलती हैं. बीते वर्षों में पुलिस ने नोट किया कि दिल्ली–पंजाब–हरियाणा बेल्ट में मुंबई-स्टाइल एक्सटॉर्शन ट्रेंड बढ़ा है. बड़े नाम को टारगेट कर छोटे और मध्यम कारोबारियों पर दबाव बनाया जाता है. पुरानी मुंबई-अंडरवर्ल्ड प्लेबुक का यह अपडेटेड वर्ज़न है, जहां सोशल मीडिया एम्प्लीफायर बन गया है.

पुराना वैर, नाराज़गी और वसूली

सलमान खान केस में बिश्नोई संप्रदाय के काला हिरण विवाद का धार्मिक-सांकेतिक एंगल बार-बार उछाला गया. वहीं धमकियों में 'जिसने साथ दिया, उसे भी निशाना' जैसी लाइनें गैंग-इकोसिस्टम को विस्तार देती हैं. एल्विश यादव केस में कथित 'बेटिंग ऐप' नैरेटिव जोड़ा गया. ये कभी-कभी ‘जस्टिफिकेशन’ बनते हैं, जिससे पब्लिक सिंपैथी बंटे और गैंग का प्रोपेगैंडा वायरल हो. असल खेल अक्सर पैसा, प्रभुत्व और डिजिटल रीच का मिश्रण होता है.

पुलिस की रणनीति

सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में कई गिरफ्तारी और जमानत के अपडेट्स आए. कुछ शूटर और लॉजिस्टिक्स हैंडलर्स पकड़े गए. कपिल शर्मा केस में मुंबई पुलिस ने लोकल काउंटर-मे़जर्स और कोऑर्डिनेशन मजबूत किया, जबकि कनाडा में अलग जांच चल रही है. एल्विश यादव के केस में गुड़गांव पुलिस ने आईपीसी और आर्म्स एक्ट में FIR दर्ज कर CCTV, बॉलिस्टिक्स और साइबर ट्रेसिंग पर फोकस किया है. सेलेब्रिटीज़ के लिए खतरे का आकलन (threat assessment) के आधार पर सुरक्षा और यात्रा-प्लान में बदलाव किए गए हैं.

क्यों पीछे पड़े हैं गैंगस्टर?

1. हाई-इम्पैक्ट पब्लिसिटी: जब किसी बड़े फिल्म स्टार या मशहूर शख्सियत को निशाना बनाया जाता है तो वो खबर देशभर की सुर्ख़ियों में आ जाती है. एक छोटे से हमले या धमकी की खबर भी टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो जाती है. इससे गैंगस्टर्स को “फ्री पब्लिसिटी” मिलती है, जिसे पाने के लिए उन्हें और कुछ नहीं करना पड़ता. उनकी पहचान और नाम अचानक लोगों की जुबान पर आ जाता है.

2. एक्सटॉर्शन फनल: गैंग का मकसद अक्सर वसूली होता है. बड़े नाम पर वार करने से छोटे व्यापारी, बिल्डर या कारोबारी और भी जल्दी डर जाते हैं. उन्हें लगता है कि अगर सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है तो उनकी क्या बिसात. ऐसे में वो बिना विरोध किए गैंग को पैसे देने लगते हैं. यानी किसी स्टार को टारगेट करके बाकी समाज में डर फैलाकर आसान कमाई का रास्ता बनाया जाता है.

3. सोशल मीडिया युग: आज के समय में एक धमकी भरा ऑडियो, वीडियो या पोस्ट पलक झपकते ही लाखों लोगों तक पहुंच जाता है. गैंगस्टर्स इस बात का फायदा उठाते हैं. वो किसी घटना के बाद सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेते हैं और डर का माहौल और बड़ा हो जाता है. इससे उनका नेटवर्क मज़बूत लगता है और दूसरे अपराधियों पर भी उनकी पकड़ का संदेश जाता है.

4. डायस्पोरा-लिंक्ड गैंग: कई बड़े गैंगस्टर विदेश में बैठकर भारत में अपराध करवाते हैं. चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो या दुबई. वहां से ऑपरेट करने पर पुलिस के लिए सीधे कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है. अलग-अलग देशों के कानून और जांच की प्रक्रिया लंबी होती है. इस वजह से ये गैंग भारत में बैठे अपने लोगों को हुक्म देकर सुरक्षित दूरी से डर और हिंसा का खेल खेलते रहते हैं.

5. पुराने वैर और दुश्मनी: कुछ मामलों में सेलेब्रिटीज़ के खिलाफ पहले से ही कोई विवाद या धार्मिक-सांकेतिक मुद्दा जोड़ दिया जाता है. जैसे सलमान खान मामले में 'काला हिरण शिकार' का मुद्दा बार-बार उठाया गया. इससे गैंगस्टर यह दिखाना चाहते हैं कि उनका हमला किसी मकसद के लिए है. लेकिन असल में यह सब भीड़ को प्रभावित करने और अपने गैंग को चर्चित करने की चाल होती है. यही मिश्रण यानि पुराने विवाद, सोशल मीडिया और धमकियों का प्रचार इन हमलों को कम खतरे में ज़्यादा फायदा दिलाने वाला सौदा बना देता है.

अब आगे क्या?

मनोरंजन जगत के लिए मानक खतरों के लिए एसओपी (Standard Threat SOP's) मसलन, स्थानों की रेकी-प्रूफिंग, यात्रा रूट ऑब्फ़्यूस्केशन, लाइव इवेंट एंट्री-प्रोटोकॉल और डिजिटल मॉनिटरिंग ज़रूरी हैं. सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को धमकी-कॉन्टेंट पर तेज़ टेकन डाउन और कानून प्रवर्तन एजेन्सी को डेटा एक्सेस में तेजी लानी होगी. फैंस के लिए भी डोंट एम्पलीफाई और धमकी को रिपोर्ट किया जाना चाहिए. यही तरीका गैंग-प्रोपेगैंडा की 'रीच इकॉनॉमी' तोड़ सकता है.

---- समाप्त ----