4 महीने, 3 हमले और खौफ का साया... आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग कॉमेडियन कपिल शर्मा के पीछे क्यों पड़ा है?

कनाडा में एक बार फिर गोलियों की गूंज सुनाई दी. इस बार भी निशाना बने भारत के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा, जिनके का कैफे पर कुछ बदमाशों ने सरेआम गोलीबारी की है. इस हमले की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली है. सवाल यही है कि लॉरेंस कपिल के पीछे क्यों पड़ा है.

कपिल शर्मा के कैफे पर तीसरी बार फायरिंग हुई, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है. (Photo: ITG)
कनाडा के सरे शहर में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के 'कैप्स कैफे' पर तीसरी बार गोलियां चली हैं. पिछले चार महीनों में यह तीसरा हमला है. हर बार कैफे खुलने के कुछ ही दिनों बाद फायरिंग हो जाती है. ताजा हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है, जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर धमकी दी है कि गोली कहीं से भी आ सकती है. इस हमले का वीडियो वायरल हो रहा है.

कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर हुए तीसरे हमले के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या कॉमेडियन सलमान खान से अपनी दोस्ती की कीमत चुका रहे हैं? क्योंकि बिश्नोई गैंग का पुराना टारगेट सलमान खान रहे हैं. कपिल का उनसे करीबी रिश्ता जगजाहिर है. बिश्नोई गैंग उनके सभी करीबियों को लगातार निशाना बनाता रहा है. कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या भी गैंग ने इसी वजह से की थी. 

अब इस बार के हमले के बाद यह भी चर्चा है कि क्या कॉमेडियन कपिल शर्मा इस कैफे को अब हमेशा के लिए बंद कर देंगे? क्योंकि हर बार कैफे खुलने के बाद ही गोलियों की गूंज सुनाई देती है. फिलहाल कनाडा पुलिस की जांच जारी है, लेकिन कपिल शर्मा की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

10 जुलाई को हुई पहली फायरिंग के बाद जब कैफे को दोबारा खोला गया, तो 7 अगस्त को दूसरी बार गोलियां चलीं. दोनों बार कैफे की खिड़कियों के कांच टूटे, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ. गोलीबारी की दोनों घटनाओं के बाद कैफे कई दिनों तक बंद रहा. इसी महीने 2 अक्टूबर को जब कैफे फिर खोला गया, तो महज 14 दिन बाद 16 अक्टूबर को बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने तीसरी बार हमला कर दिया.

फायरिंग के बाद सामने आईं तस्वीरों में कपिल शर्मा के कैफे के बाहर टूटे कांच के टुकड़े बिखरे दिखाई दे रहे हैं. सरे पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि की है और कहा है कि कई एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं. गोल्डी ढिल्लों और कुलदीप सिद्धू नेपाली नामक दो बदमाशों ने सोशल मीडिया पोस्ट डालकर इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है. इसके साथ ही गैंग की तरफ से कपिल को धमकी भी दी गई है.

बदमाशों ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा हैं, ''वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. आज जो सरे में कैप्स कैफे में तीन बार फायरिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी मैं, कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लों लेते हैं. हमारा आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं है, जो लोग अवैध काम करते हैं या लोगों से काम कराकर पैसे नहीं देते, वो तैयार रहें, जो भी बॉलीवुड में धर्म के खिलाफ बोलते हैं, वो भी तैयार रहें.''

इस धमकी भरे पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है. खास बात यह है कि हाल ही में कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ''आतंकी संगठन'' घोषित किया है. इसके बाद से यह गैंग कनाडा के शहरों में लगातार गोलीबारी की वारदातों को अंजाम दे रहा है. दो दिन पहले ही बिश्नोई गैंग ने नवी तेसी नामक एक कारोबारी के घर, दफ्तर और कॉम्प्लेक्स पर फायरिंग करवाई थी. 

सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि नवी तेसी ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 5 मिलियन की वसूली की थी. इसके अलावा, 6 अक्टूबर को गैंग ने एक रेस्टोरेंट मालिक के तीन ठिकानों पर भी गोलियां चलवाईं थीं. यहां भी पोस्ट में लिखा गया था कि वह मालिक अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं देता, इसलिए उस पर हमला किया गया. उस वक्त सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल हुए थे.

