नीला बक्सा, प्रेमिका की लाश और टपकता पानी… इस 'सुराग' से पकड़ा गया 64 साल का 'कातिल' प्रेमी

उत्तर प्रदेश के झांसी में सामने आया हत्याकांड न सिर्फ रिश्तों की जटिलता, बल्कि अपराध की हैवानियत की भी खौफनाक मिसाल बन गया है. 64 साल के रिटायर्ड रेलकर्मी राम सिंह परिहार ने अपनी 32 साल छोटी प्रेमिका प्रीति की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए ऐसी साजिश रची, जिसका खुलासा एक नीले बक्से से टपकते पानी ने कर दिया.

राम सिंह परिहार झांसी का रहने वाला है. उसकी पहले से दो शादियां हो चुकी थीं और दोनों परिवारों से उसके बच्चे भी हैं, लेकिन वह किसी के साथ नहीं रहता था. कुछ समय पहले उसका संबंध प्रीति नाम की महिला से हुआ, जो खुद भी शादीशुदा थी. प्रीति अपने पति और बच्चों को छोड़कर राम सिंह के साथ रहने लगी थी. दोनों झांसी में किराये के मकान में साथ रह रहे थे.

पुलिस के मुताबिक, 8 जनवरी को किसी विवाद के बाद राम सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर प्रीति की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने खौफनाक योजना बनाई. राम सिंह बाहर से एक बड़ा नीला बक्सा खरीदकर लाया और उसके साथ करीब दो क्विंटल लकड़ी भी जुटाई. आरोपी ने बक्से के अंदर कपड़े और लकड़ियां रख दी.

इसके बाद प्रीति के शव को उसमें डालकर जला दिया. शव पूरी तरह राख में बदल गया. बक्सा और राख बेहद गर्म थे, इसलिए उन्हें ठंडा करने के लिए उसमें पानी डाला गया. इसके बाद वह करीब नौ दिन तक शव की राख को घर में ही छिपाए बैठा रहा. 7 जनवरी को राम सिंह और उसका बेटा बक्से को ठिकाने लगाने के लिए एक लोडर किराये पर लेकर आए.

जैसे ही बक्सा लोडर में रखा गया, वह टेढ़ा हुआ और उसके अंदर से पानी रिसने लगा. यह देख लोडर चालक को शक हुआ. उसने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बक्सा खुलवाया, तो अंदर का मंजर देख सभी सन्न रह गए. छताछ में सामने आया कि राम सिंह को शक था कि उसकी प्रेमिका के किसी अन्य युवक से भी संबंध हैं. इसको लेकर दोनों के बीच तनाव था.

इसके पैसों की मांग को लेकर भी विवाद चल रहा था. इन्हीं वजहों से उसने हत्या की साजिश रची. पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि हत्या के बाद राम सिंह ने रीति-रिवाज से मुंडन कराया और प्रयागराज जाकर स्नान करने की तैयारी में था. इससे पहले ही पुलिस के शिकंजे में आ गया. पुलिस ने राम सिंह परिहार, उसकी दूसरी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.

झांसी पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है. वहीं लोडर चालक की सतर्कता की हर तरफ सराहना हो रही है, जिसकी वजह से यह जघन्य हत्याकांड सामने आ सका. पुलिस उसे सम्मानित करने की तैयारी में भी है. पड़ोसियों का कहना है कि बीते कई दिनों से राम सिंह रात के वक्त लकड़ियां लाता था और घर से अजीब सी बदबू आती थी.

लोगों को लगा कि सर्दी के चलते वह आग जलाकर सेंक रहा होगा. किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी घर में एक जली हुई लाश छिपी है. फिलहाल पुलिस पूरे परिवार और उससे जुड़े हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है, ताकि इस हत्याकांड से जुड़े सभी राज सामने आ सकें. इस खौफनाक हत्याकांड के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

झांसी से प्रमोद गौतम की रिपोर्ट