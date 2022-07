फिर यूरोप में कोरोना की लहर होने लगी तेज, एक दिन में इटली में आए 1 लाख 32 हजार केस, दुनियाभर में दो करोड़ एक्टिव मरीज

कोरोना महामारी एक बार फिर दुनिया में तेजी बढ़ने लगी है. इस लहर में यूरोपीय देश चपेट में हैं. इटली में एक दिन में आए कोरोना के मामलों ने फिर से दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. इटली में 24 घंटे में एक लाख ज्यादा नए केस आए हैं. इटली में मंगलवार को 132,274 मामले दर्ज किए गए, जबकि 94 लोगों की मौत हुई है.

वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, 8 फरवरी के बाद पहली बार 100,000 के पार मामला आया है. इटली दुनिया का वो 8वां देश हैं जहां कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुईं हैं. फिलहाल दुनियभर में कोरोना के करीब दो करोड़ केस एक्टिव हैं.

Italy daily COVID cases exceed 100,000 for first time since February https://t.co/EZmf5x9ZRt pic.twitter.com/DbDy19LBsC