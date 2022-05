नॉर्थ कोरिया में कोरोना के डरावने आंकड़े, 24 घंटे में दो लाख के पार केस, 6 लोगों की मौत

नॉर्थ कोरिया में कोरोना बेकाबू हो चुका है. मंगलवार को यहां 232,880 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में छह लोगों के मौत की पुष्टि हुई है. ये सभी बुखार की चपेट में हैं. नॉर्थ कोरिया में कोरोना के इस भयानक मंजर के लिए तानाशाह किम जोंग उन ने अधिकारियों को जिम्मेदार बताया है. उसने दवा की सप्लाई को तेज करने के लिए जवानों को लगाने का आदेश दिया है.

वहीं, नॉर्थ कोरिया के हालात पर WHO ने चिंता जताई है. WHO ने कहा कि यहां जिस तरह बिना वैक्सीन लगवाए लोगों में कोरोना फैल रहा है, वो बेहद चिंताजनक है. बता दें कि नॉर्थ कोरिया में वायरस फैलने से पहले किम के सामने चीन और WHO ने कोविड वैक्सीन के कई प्रस्ताव रखे थे, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया.

बता दें कि नॉर्थ कोरिया में कोरोना का पहला केस आने के बाद से लॉकडाउन लगा दिया गया है, गुरुवार को वहां कोरोना का पहला केस आया था. उत्तर कोरिया पिछले दो सालों से कह रहा था कि उसके यहां कोरोना के कोई मामले नहीं हैं, लेकिन हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं.

वहीं, उत्तर कोरिया में लोगों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इतना ही नहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, टीचर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स को बुखार के लक्षण वाले लोगों की पहचान करने के लिए लगाया गया है. ताकि लोगों को क्वारंटीन किया जा सके.