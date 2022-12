'चीन में आधी से ज्यादा आबादी होगी कोरोना पॉजिटिव, लाखों में मौतें', कोविड पर बेहद डरावने हैं एक्सपर्ट के दावे

चीन में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है कुछ भी नहीं कहा जा सकता. चीनी जनता द्वारा विद्रोह की स्थिति बना देने के बाद चीनी सरकार ने कोविड नियमों में ढील दे दी है. लेकिन इसके बाद कोरोना चीन में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है.

राजधानी बीजिंग के मुर्दाघर कोरोना से मची तबाही की बात कह रहे हैं. रायटर्स के अनुसार बीजिंग के दर्जन भर से ज्यादा श्मशान स्थल पर पहले ज्यादा काम हो रहा है. अमेरिका की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि नए साल में चीन में कोरोना का महाविस्फोट होने जा रहा है.

90 दिनों में चीन की 60 फीसदी और दुनिया की 10 प्रतिशत आबादी कोविड पॉजिटिव

इस बीच महामारी विशेषज्ञ एरिक फिगल डिंग (Eric Feigl-Ding) ने चीन और दुनिया में कोरोना को लेकर जो भविष्यवाणी की है वो हिला देने वाली है. एरिक फिगल डिंग ने दावा किया है कि प्रतिबंध हटने के बाद से चीन में अस्पताल पूरी तरह चरमरा गए हैं. महामारी विज्ञानियों का अनुमान है कि अगले 90 दिनों चीन की 60 फीसदी से कम आबादी और दुनिया की 10 प्रतिशत आबादी के कोरोना संक्रमित होने की आशंका है. इसकी वजह से होने वाली मौत की आशंका लाखों में हो सकती है.

हो सकता है कि आप एरिक फिगल डिंग के दावों को अतिशयोक्ति मानें, लेकिन उनका दावा है कि 2021 के कोरोना विस्फोट पर उनका दावा सही साबित हुआ था.

अब दिन में नहीं, घंटे में डबल होंगे चीन में कोरोना के केस

महामारी विशेषज्ञ एरिक फिगल डिंग का ट्विटर बायो महामारी विशेषज्ञ और स्वास्थ्य अर्थशास्त्री बताता है. वे 16 सालों तक हॉर्वर्ड में भी काम कर चुके हैं. उनका दावा है कि चीन में अब कोरोना केस के दोगुना होने में कई दिन नहीं लगेंगे. कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि दोहरीकरण का समय अब संभवतः घंटे में होगा. इस बात को हमें समझ लेना चाहिए.

5) Example—cremation in Beijing nonstop. Morgues are overloaded. Refrigerated containers needed. 24/7 funerals. 2000 bodies backlogged for cremations. Sound familiar? It is spring 2020 all over again— but this time for China, emulating more Western-mass infection approach. 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/qppg1o6n9k