महाराष्ट्र: प्राजक्त तनपुरे कोरोना पॉजिटिव, संक्रमित होने वाले राज्य के तीसरे मंत्री

महाराष्ट्र सरकार के एक और मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. इससे पहले महाराष्ट्र सरकार के ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर केसी पाडवी और शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ भी पॉजिटिव पाई गई हैं.

महाराष्ट्र के विधानसभा सत्र के दौरान इन दोनों मंत्रियों समेत 52 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. उधर, शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले और उनके पति सदानंद भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं.

महाराष्ट्र में कोरोना के 3900 केस आए



महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3900 केस सामने आए हैं. वहीं 20 लोगों की कोरोना से मौत हुई. इस दौरान 1,306 लोग ठीक हुए. अब तक राज्य में 65,06,137 लोग ठीक हो चुके हैं. राज्य में अभी 1,22,906 लोग होम क्वारंटीन हैं. जबकि 905 लोग इंस्टीट्यूटनल क्वारंटीन हैं. वहीं, राज्य में 14,065 एक्टिव केस हैं.

महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहा ओमिक्रॉन



महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 85 नए केस सामने आए हैं. इनमें से 33 मुंबई से मिले हैं. देशभर में बुधवार सुबह तक ओमिक्रॉन के 781 केस सामने आ चुके हैं. मंगलवार को देश में ओमिक्रॉन के 238 केस सामने आए थे, इनमें से सबसे ज्यादा 73 दिल्ली में मिले थे.

मुंबई में गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते दिखे लोग

महाराष्ट्र में कोरोना को देखते हुए पार्टी और जमावड़ों पर रोक लगाई गई है. इसके बावजूद मुंबई के बांद्रा में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए बड़ी संख्या में लोग देखे गए.



Maharashtra: Huge rush of passengers seen at Bandra Reclamation in Mumbai even as COVID cases continue to surge



The city has reported 2,510 cases of COVID-19 in the last 24 hours pic.twitter.com/hYFXp3yP7V