तीसरे फेज में पहुंची AstraZeneca वैक्सीन, ट्रंप बोले- वो किया जो किसी ने सोचा ना था

कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनियाभर में तबाही मची है. इस बीच सभी बड़ी शक्तियां कोरोना वैक्सीन को बनाने में जुटी हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि AstraZeneca कोरोना वैक्सीन अपने तीसरे ट्रायल में पहुंच गई है और जल्द ही ट्रायल की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी. ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है जल्द ही इस वैक्सीन को सभी तरह की मंजूरी मिल जाएंगी.



व्हाइट हाउस में ऐलान करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन तीसरे फेज में है और जल्द ही इसे मंजूरी मिल सकती है.



बता दें कि AstraZeneca इस वक्त दुनिया में चल रही कोरोना वैक्सीन की रेस में सबसे आगे रहने वाली वैक्सीनों में से एक है. रूस की ओर से एक वैक्सीन बनाने का दावा किया गया है, जबकि वहां दूसरी वैक्सीन का भी ऐलान किया जा चुका है. ऐसे में अगर अमेरिकी वैक्सीन बनती है तो दुनिया को कोरोना संकट से राहत मिलने के आसार हैं.



दुनियाभर में कोरोना वायरस तबाही मचा चुका है, जिसका सबसे अधिक असर अमेरिका पर पड़ा है. अगर AstraZeneca के अलावा अन्य वैक्सीन पर नजर डालें तो Moderna Inc and Pfizer Inc भी अपने तीसरे फेज में हैं.



डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम वो करने जा रहे हैं, जिसकी उम्मीद नहीं थी. लोगों को वैक्सीन बनाने में वर्षों लग जाते थे, लेकिन हम महीनों में ये वैक्सीन तैयार करने जा रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि अमेरिका ने कोरोना को सही से संभाला है, पिछले एक महीने में नए केस में 38 फीसदी की कटौती हुई है.



गौरतलब है कि कोरोना वायरस के कारण दुनिया में अब तक ढाई करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि करीब साढ़े आठ लाख लोगों की मौत हो चुकी है. अमेरिका 62 लाख केस के साथ सबसे प्रभावित देश है, जबकि यहां मौतों का आंकड़ा भी 1.87 लाख तक पहुंच गया है.