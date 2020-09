असमः कोरोना से संक्रमित हुए पूर्व सीएम तरुण गोगोई, ऑक्सीजन लेवल गिरा, चढ़ा प्लाज्मा

देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है. तेजी से बढ़ती मरीजों की तादाद के बीच कई राजनेता भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं. असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं. कोरोना संक्रमित पूर्व मुख्यमंत्री को उपचार के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) में भर्ती कराया गया है.

पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को देर रात 11.30 बजे ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद तत्काल एक यूनिट प्लाज्मा चढ़ाया गया. उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है. यह जानकारी असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी है. असम के स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि वे खुद पूर्व सीएम के स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए हैं.

I was there with Sri @tarun_gogoi in the hospital and just reached back home as I have assembly tomorrow. Also had a telephonic conversation with @GauravGogoiAsm. I shall remain in touch with our team at @GMCHGuwahati. https://t.co/8mVy9jcRHx