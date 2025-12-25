scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

लार्ज कैप और ब्लू-चिप कंपनी में क्या फर्क? शेयर में निवेश से पहले जानें ये Trick

ब्लू-चिप कंपनी होना केवल बड़े साइज का मामला नहीं है. ब्लू-चिप एक ऐसा टैग है, जो किसी कंपनी की क्वालिटी, भरोसे और स्थिरता को दर्शाता है. ब्लू-चिप कंपनियां वो कहलाती हैं, जो लगातार मुनाफा कमा रही हों, जिनका ब्रांड मजबूत हो, जिनकी बैलेंस शीट भी मजबूत हो. 

Advertisement
X
ब्लू चिप कंपनी की कैसे करें पहचान?. (Photo: ITG)
ब्लू चिप कंपनी की कैसे करें पहचान?. (Photo: ITG)

हमेशा निवेशकों को सलाह दी जाती है कि शेयर बाजार में निवेश करते समय लार्ज कैप कंपनियों को चुनें. खासकर नए निवेशक को ब्लू चिप में निवेश सलाह दी जाती है. लेकिन अधिकतर निवेशक इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि लार्ज कैप और ब्लू चिप में क्या फर्क है.  

दरअसल, शेयर बाजार में निवेश करने वाले ज्यादातर निवेशक अक्सर लार्ज कैप (Large Cap) और ब्लू-चिप (Blue Chip) शब्दों का इस्तेमाल एक ही अर्थ में कर देते हैं, लेकिन हकीकत में इन दोनों के बीच एक खास अंतर है. यह अंतर समझना निवेश के सही फैसले के लिए बेहद जरूरी है.

कैसे पहचाने लार्ज कैप कंपनी?

सम्बंधित ख़बरें

NPS: ₹5000 निवेश पर 92 लाख lump sum और monthly pension
Silver Price Hike
दुनिया का Silver King कौन? जानिए किस देश के पास सबसे ज्यादा चांदी
PM Narendra Modi on New Zealand
कल न्यूजीलैंड से हुई डील, आज PM मोदी ने बताई असली बात, आप भी करेंगे गर्व!
Post Office Best Scheme
Post Office की कमाल स्कीम... एक बार लगाएं पैसे, फिर ब्याज से ही ₹2 लाख की कमाई
The share of passive AUM in the overall industry has steadily grown from 11% in August 2021 to 16% in August 2025, reflecting growing acceptance of index-linked products.
गजब का ये 21X10X12 फॉर्मूला, Crorepati बनाने में मददगार, ऐसे करता है काम

SEBI के नियमों के मुताबिक भारत में मार्केट कैप के आधार पर टॉप-100 कंपनियों को लार्ज कैप की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी किसी कंपनी का शेयर जितना महंगा और जितने ज्यादा शेयर बाजार में मौजूद होते हैं, उसका मार्केट कैप उतना बड़ा होता है. आमतौर पर देखा जाए तो लार्ज कैप कंपनियों का मार्केट कैप 20,000 करोड़ रुपये से अधिक ही होता है. रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries), TCS, HDFC Bank और इंफोसिस (Infosys) जैसी कंपनियां इसी कैटेगरी में आती हैं. भारत में आमतौर पर 101 से 250 रैंक वाली कंपनियां मिडकैप मानी जाती हैं. इसके बाद की कंपनियां स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हैं. 

Advertisement

लार्ज कैप: 20,000 करोड़ रुपये से ऊपर.
मिड कैप: 5,000 करोड़ रुपये- 20,000 करोड़ रुपये.
स्मॉल कैप: 500 करोड़ रुपये- 5,000 करोड़ रुपये.
माइक्रो कैप: 500 करोड़ रुपये से कम. 

लेकिन ब्लू-चिप कंपनी होना केवल बड़े साइज का मामला नहीं है. ब्लू-चिप एक ऐसा टैग है, जो किसी कंपनी की क्वालिटी, भरोसे और स्थिरता को दर्शाता है. ब्लू-चिप कंपनियां वो कहलाती हैं, जो लगातार मुनाफा कमा रही हों, जिनका ब्रांड मजबूत हो, जिनकी बैलेंस शीट भी मजबूत हो. 

ब्लू चिप कंपनियां आर्थिक मंदी या बाजार गिरावट के समय भी टिके रहने की क्षमता रखती हों. इसलिए वैसी कंपनियां जिसमें निवेशकों का सबसे ज्यादा भरोसा होता है, उसे ब्लू चिप कंपनी कहते हैं. 

निवेशक क्या करें?

लार्ज कैप कंपनियां बड़ी होती हैं. यही कारण है कि हर ब्लू-चिप कंपनी लार्ज कैप होती है, लेकिन हर लार्ज कैप कंपनी ब्लू-चिप नहीं होती है. कई बार किसी सेक्टर में तेजी या अस्थाई परिस्थितियों के कारण किसी कंपनी का मार्केट कैप बढ़ जाता है और वह लार्ज कैप बन जाती है. लेकिन अगर उसका मुनाफा स्थिर नहीं है, कर्ज ज्यादा है या कॉरपोरेट गवर्नेंस कमजोर है, तो उसे ब्लू-चिप नहीं माना जाता. 

एक निवेशक की नजरिये से देखें तो लार्ज कैप शेयर आमतौर पर कम जोखिम और स्थिर रिटर्न देते हैं, जबकि ब्लू-चिप शेयर लंबे समय में भरोसेमंद और टिकाऊ निवेश माने जाते हैं. सबसे बेहतर रणनीति यही मानी जाती है कि निवेशक उन कंपनियों को चुनें जो लार्ज कैप भी हों और ब्लू-चिप भी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement