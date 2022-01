लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में क्या है अंतर, इन प्वाइंट्स में समझें फर्क

कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी आने के बाद से देश में Insurance पर काफी बात होने लगी है. Health Insurance के साथ-साथ Life Insurance को लेकर भी लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है. हालांकि, आज भी ऐसे लोग हैं जो Life Insurance और General Insurance के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते हैं. आइए आज हम दोनों तरह के इंश्योरेंस को समझते हैं. इससे हमें इन दोनों के बीच का अंतर पता चल जाएगाः

लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानिए (Know about Life Insurance)

जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस से आपकी लाइफ को कवरेज मिलती है. लाइफ इंश्योरेंस से मुश्किल समय में आपके परिवार को मॉनेटरी रिलीफ (रुपये-पैसों) से मदद मिल जाती है. Life Insurance (जीवन बीमा) पॉलिसी एक व्यक्ति और एक इंश्योरेंस प्रोवायडर (बीमा प्रदाता) के बीच किया गया एक कॉन्ट्रैक्ट (अनुबंध) है. इसके तहत इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसीधारक (Policyholder) को मासिक शुल्क/फीस (Premium) के एवज में आर्थिक सुरक्षा (Financial Protection) देती है. इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर इंश्योर्ड व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसके नॉमिनी (परिवार के सदस्य) व्यक्ति को एक सुनिश्चित राशि का पेमेंट करती है.

लाइफ इंश्योरेंस (जीवन बीमा) के विभिन्न प्रकार कौन-कौन से हैं? (Types of Life Insurance)

टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान (Term Insurance Plan): यह पूरी तरह से रिस्क कवर करता है.

यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूएलआईपी/यूलिप): Insurance के साथ-साथ Investment का मौका मिलता है.

एंडोमेंट प्लानः इंश्योरेंस और सेविंग

मनी बैक (Money Back Plan): इंश्योरेंस के साथ Periodic Returns (समय-समय पर Returns)

होल लाइफ इंश्योरेंस (संपूर्ण जीवन बीमा): लाइफ एश्योर्ड के लिए होल लाइफ कवरेज /बीमित व्यक्ति के लिए संपूर्ण लाइफ कवरेज

चाइल्ड प्लान (बच्चों का प्लान) : बच्चों के लाइफ गोल्स (जीवन ध्येय) जैसे शिक्षा और शादी

रिटायरमेंट (सेवानिवृत्ति) प्लान: रिटायरमेंट के बाद इनकम (आय)

जनरल इंश्योरेंस के बारे में जानिए (What is General Insurance)

ऐसे Insurance Product जो लाइफ इंश्योरेंस के दायरे में नहीं आते हैं, General Insurance कहलाते हैं. जनरल इंश्योरेंस की विभिन्न फॉर्म्स में फायर इंश्योरेंस (Fire Insurance), मरीन इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस (Motor Insurance), एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (Accidental) और ऐसे ही कई दूसरी तरह के नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रॉडक्ट शामिल हैं. भौतिक संपत्तियों के नुकसान की आशंका रहती है और इसलिए ऐसी संपत्तियों की इकनॉमिक वैल्यू की सुरक्षा करने की जरूरत होती है. इसी मकसद से General Insurance Products लाए गए ताकि ये संपत्तियों को नुकसान या क्षति जैसी Unexpected घटनाओं से सुरक्षा उपलब्ध करा सकें. लाइफ इंश्योरेंस की ही तरह जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी के मामले में भी प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है.

Health Insurance: इस इंश्योरेंस के तहत इंश्योर्ड व्यक्ति को किसी भी तरह की बीमारी के इलाज या मेडिकल से जुड़े खर्चे की कवरेज मिलती है.