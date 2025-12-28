चांदी 32000 रुपये महंगी, तो सोना 5 दिन में ₹5700 उछला, जानें Gold-Silver New Rates

सोना-चांदी की कीमतें (Gold-Silver Rates) साल 2025 खत्म होते-होते नए रिकॉर्ड बनाती जा रही हैं. सोना जहां लगातार चमकता जा रहा है, तो वहीं चांदी का तो पूछिए ही मत, इसकी कीमत (Silver Rate) ने सबको चौंका दिया है. बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन में ही ये अचानक 17000 रुपये से महंगी हो गई, जिसके चलते पिछले सप्ताह के सिर्फ पांच कारोबारी दिनों में 1 किलो चांदी का भाव (1kg Silver Price) 32,000 रुपये से ज्यादा बढ़ गया है. जबकि हफ्तेभर में सोना (Gold Rate Weekly Update) 5700 रुपये से ज्यादा महंगा हुआ है.

चांदी की डिमांड और रेट आसमान पर

इस साल कमोडिटी में 'हीरो' बनकर सामने आई है चांदी और इसमें निवेश करने वाले मालामाल हो रहे हैं. Silver Rate में तेजी का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. 2025 खत्म होने में सिर्फ 3 दिन का समय बचा है और ये कीमती धातु नए शिखर पर पहुंचती जा रही है. ग्‍लोबल सेंटिमेंट के अलावा इंडस्‍ट्र‍ियल डिमांड बढ़ने के कारण सिल्वर के भाव में लगातार तेजी जारी है. MCX Silver Price देखें, तो बीते 19 दिसंबर को चांदी का वायदा भाव 2,08,439 रुपये था, लेकिन बीते शुक्रवार को महज पांच कारोबारी दिनों में ये चढ़कर 2,40,935 रुपये पर पहुंच गई और 1 किलो सिल्वर 32,496 रुपे महंगी हो गई.

MCX पर इतना बदला Gold

चांदी ने जहां वायदा कारोबार में गदर मचाए रखा है, तो वहीं सोना भी कम नहीं है और लगातार चमक रहा है. एमसीएक्स गोल्ड रेट पर नजर डालें, तो हफ्तेभर में 10 Gram 24 Karat Gold Price में 5,744 रुपये की तेजी आई है. 19 दिसंबर को 5 फरवरी की एक्सपायरी वाले सोने का रेट 1,34,196 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो शुक्रवार तक चढकर 1,39,940 रुपये पर पहुंच गया था.

घरेलू मार्केट में सोना-चांदी का गदर

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के बाद अब बात करें, घरेलू मार्केट में चांदी की कीमत में हफ्तेभर में आए बदलाव के बारे में, तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स की वेबसाइट IBJA.com के मुताबिक, 19 दिसंबर की शाम को 24 कैरेट सोना 1,31,779 रुपये प्रति 10 ग्राम था, लेकिन बीते शुक्रवार को बाजार बंद होने पर ये 1,37,956 रुपये प्रति 10 ग्राम पर क्लोज हुआ. ऐसे में हफ्तेभर में घरेलू बाजार में Gold Rate 6,177 रुपये बढ़ गया है. अलग-अलग क्वालिटी के गोल्ड रेट को देखें, तो...

क्वालिटी गोल्ड रेट (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट गोल्ड 1,37,956 रुपये/10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड 1,34,650 रुपये/10 ग्राम 20 कैरेट गोल्ड 1,22,780 रुपये/10 ग्राम 18 कैरेट गोल्ड 1,11,740 रुपये/10 ग्राम 14 कैरेट गोल्ड 88,980 रुपये/10 ग्राम

अब चांदी के रेट में घरेलू मार्केट में आए चेंज (Silver Rate Change) पर नजर डालें, तो 19 दिसंबर को 1 किलो चांदी 2,00,067 रुपये की मिल रही थी, लेकिन बीते शुक्रवार को ये 2,28,107 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो हफ्तेभर में Silver Price 28,040 रुपये चढ़ गया है.

खरीदारी पर देना होगा GST+Making Charge

यहां ध्यान रहे कि घरेलू मार्केट में सोने की खरीदारी आईबीजेए के रेट्स की तुलना में ज्यादा खर्चीली पड़ती है. दरअसल, IBJA Gold-Silver Rates देशभर में समान रहते हैं, लेकिन जब आप दुकान से ज्वेलरी खरीदते हैं, तो उसपर 3 फीसदी जीएसटी के साथ ही मेकिंग चार्ज भी देना होता है, जो अलग-अलग हो सकता है. इसके जुड़ने के बाद कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है.

Gold-Silver में इतना उछाल क्यों?

अब बताते हैं सोना-चांदी की कीमतों में लगातार आ रहे इस उछाल के पीछे के कारणों के बारे में, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों कीमती धातुएं बढ़ रही हैं और इसका असर भारत में भी साफ दिख रहा है. US Dollar में कमजोरी और US FED Rate Cut की उम्‍मीदों ने निवेशकों को फिर से सुरक्षित ठिकाने के तौर पर सोने और चांदी जैसे सेफ हैवन की ओर मोड़ा है. इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिमांड ने खासतौर पर Silver Rate को और रफ्तार दी है.

