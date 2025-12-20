scorecardresearch
 
Gold-Silver Rate: अचानक चांदी हुई सस्ती, तो उछल गया सोना, अब ये है 10 ग्राम 24 कैरेट का दाम

Gold-Silver Rate Update: सोना-चांदी की कीमतों में बीते कारोबारी दिन शुक्रवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला. जहां वायदा कारोबार में चांदी सस्ती और सोना महंगा हुआ. तो वहीं घरेलू मार्केट में कारोबार खत्म होते-होते Gold-Silver दोनों के दाम गिर गए.

चांदी की कीमतों में अचानक आई गिरावट. (Photo: PTI)
सोना-चांदी की कीमतों (Gold-Silver Rates) में बीते कुछ समय से लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी सोना रफ्तार पकड़े नजर आया, तो कभी चांदी ने गदर मचाया. बीते कारोबारी दिन शुक्रवार की बात करें, तो चांदी सस्ती (Silver Rate Fall) हुई है. दिन के कारोबार के दौरान एमसीएक्स पर ये लगातार छलांग लगाते हुए नए शिखर पर पहुंच गई थी, लेकिन बाजार में कारोबार बंद होते-होते ये चांदी अचानक फिसल गई और 439 रुपये प्रति किलो गिर गई. लेकिन दूसरी ओर गिरावट के साथ कारोबार करता दिख रहा सोने का भाव (Gold Price) बढ़ गया. आइए जानते हैं अब 1 Kg Silver और 10 ग्राम 24 Karat Gold के लिए आपको कितना खर्च करना होगा?  

चांदी का भाव अचानक फिसला
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन चांदी का भाव अचानक फिसल गया. इससे पहले शुरुआत से ही 5 मार्च वाली चांदी की वायदा कीमत तेज रफ्तार के साथ बढ़ती दिख रही है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कारोबार के दौरान 1 किलो चांदी का वायदा भाव 2,08,603 रुपये तक जा पहुंचा, जो इसका नया लाइफ टाइम हाई लेवल है. इसके बाद बाजार बंद होने से ऐन पहले इसमें गिरावट आई और ये फिसलकर पिछले कारोबारी क्लोजिंग की तुलना में 439 रुपये टूटकर 2,08,000 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई. 

Gold Rate में एकदम उछाल 
एक ओर जहां चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिली, तो वहीं MCX Gold Rate में एकदम से उछाल आ गया. वायदा कारोबार में 5 फरवरी की एक्सपायरी वाले सोने का भाव (Gold Price) शुरुआती कारोबार के दौरान तेजी से फिसला था और अपने पिछले बंद 1,34,521 रुपये की तुलना में 966 रुपये की गिरावट लेकर 1,33,555 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ गया था. लेकिन फिर अचानक इस टूटते हुए सोने ने रफ्तार पकड़ ली और बाजार में कारोबार खत्म होते-होते 1,34,206 रुपये पर बंद हुआ. 

घरेलू मार्केट में तेज गिरावट
जहां MCX Gold-Silver Rate में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, तो वहीं घरेलू मार्केट में दोनों कीमती धातुओं के भाव में तेज गिरावट दर्ज की गई. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com पर अपडेट किए गए रेट्स पर नजर डालें, तो 24 Karat Gold Price अपने पिछले बंद 1,32,474 रुपये के मुकाबले 695 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता (Gold Cheaper) होकर 1,31,779 रुपये पर आ गया. अन्य क्वालिटी के गोल्ड रेट में भी गिरावट आई है और ये...

गोल्ड क्वालिटी गोल्ड रेट (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट गोल्ड 1,31,779 रुपये/10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड  1,28,620 रुपये/10 ग्राम
20 कैरेट गोल्ड 1,17,280 रुपये/10 ग्राम
18 कैरेट गोल्ड  1,06,740 रुपये/10 ग्राम
14 कैरेट गोल्ड 85,000 रुपये/10 ग्राम

सोने की कीमत (Gold Price) ही नहीं, बल्कि घरेलू मार्केट में चांदी भी सस्ती (Silver Cheaper) हो गई है. बीते गुरुवार को आईबीजेए की वेबसाइट के मुताबिक, चांदी का भाव 2,01,120 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ था, जो शुक्रवार को बाजार बंद होने पर गिरकर 2,00,067 रुपये प्रति किलो पर आ गया. ऐसे में एक ही दिन में चांदी 1053 रुपये प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई है. 

यहां ये ध्यान रखना जरूरी है कि IBJA की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले Gold-Silver Rates देशभर में समान रहते हैं, लेकिन जब आप ज्वेलरी खरीदारी के लिए जाते हैं, तो फिर आपको इसपर लागू GST के साथ ही मेकिंग चार्ज भी देना होता है, जो राज्यों और शहरों में अलग-अलग हो सकता है. इनके जुड़ने पर सोना-चांदी की कीमत बढ़ जाती है. 

