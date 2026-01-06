scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

ये तो रुक ही नहीं रही... दो दिन में चांदी ₹20000 महंगी, Check New Gold Rates

Gold-Silver Rates ने एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ने की शुरुआत कर दी है और चांदी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. मंगलवार को इसने फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिए.

Advertisement
X
चांदी की कीमतों में ताबड़तोड़ तेजी (Photo: AFP)
चांदी की कीमतों में ताबड़तोड़ तेजी (Photo: AFP)

सोना-चांदी की कीमतें (Gold-Silver Rates) ने नए साल में भी गदर मचाना जारी रखा है. खासतौर पर चांदी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. मंगलवार को Silver Price ने एक बार फिर से सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 1 Kg Silver का वायदा भाव उछलकर 2.56 लाख रुपये के पार निकल गया. चांदी ही नहीं, बल्कि सोना भी कुछ कम नजर नहीं आ रहा है और Gold Rate में भी तेजी देखने को मिल रही है. 

चांदी दो दिन में 20000 रुपये महंगी
चांदी की कीमत में तूफानी तेजी का अंदाजा सिर्फ इस हफ्ते के दो दिन में चढ़े भाव से लगाया जा सकता है. जी हां, MCX Silver Price इन दो दिनों में ही 20134 रुपये प्रति किलो बढ़ गया है. बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन 2 जनवरी को 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी की कीमत 2,36,36 रुपये थी, जो कि मंगलवार को उछलकर 2,56,450 रुपये के नए हाई लेवल पर पहुंच गई.

घरेलू बाजार में भी चांदी का गदर 
न सिर्फ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, बल्कि ये कीमती धातु घरेलू बाजार में भी गदर काटती दिख रही है. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com पर अपडेट किए गए रेट्स पर गौर करें, तो बीते 2 जनवरी को 1 किलो चांदी का भाव 2,34,550 रुपये था, लेकिन मंगलवार की शाम ये 2,43,150 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई. इस हिसाब से देखें, तो Silver Rate में दो दिन में 8600 रुपये का तगड़ा उछाल आया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Gold-Silver Price
चांदी की कीमत में 7 हजार से ज्यादा का इजाफा, सोना भी महंगा.. यहां चेक करें लेटेस्ट रेट
Gold-Silver के रेट बढ़े, 22 कैरेट सोना ₹1.24 लाख के पार
Gold-Silver Price Today
22 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 24 हजार के पार, चांदी के भी बढ़े दाम, जानें आज का रेट
Gold Silver Rates
US के एक्शन से ग्लोबल टेंशन... अचानक चांदी ₹6000 महंगी, जानें New Gold Rate
Robert Kiyosaki Post
हर ओर भगदड़, जा रहीं नौकरियां, Kiyosaki बोले- 'पैसा नहीं... सिर्फ ये है सहारा'
Advertisement

Gold Rate

Gold Rate हाई से इतना नीचे 
चांदी ने जहां रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो सोना भी लगातार दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है. घरेलू मार्केट में 10 Gram 24 Karat Gold Rate इस सप्ताह के महज दो कारोबारी दिनों में ही 1,34,782 रुपये से बढ़कर 1,36,660 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं एमसीएक्स पर 5 फरवरी की एक्सपायरी वाले सोने का वायदा भाव दो दिन में 1,35,761 रुपये से 139,049 रुपये पर पहुंच गया है. 

अगर सोने का हाई लेवल से तुलना करें, तो अभी भी सोना 1416 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता (Gold Cheaper From High) मिल रहा है. हालांकि, जिस रफ्तार से ये भाग रहा है, किसी भी समय ये नया हाई बना सकता है. यहां ध्यान रहे कि आईबीजेए पर बताए गए Gold-Silver Price देशभर में समान रहते हैं, लेकिन ज्वेलरी खरीद पर GST+Making Charge देना होता है, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है. 

Gold-Silver रेट में तेजी की वजह 
चांदी और सोना की कीमतों में आई तेजी के बड़े कारणों की बात करें, तो अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर स्ट्राइक और सैन्य अभियान के दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से ग्लोबल टेंशन बढ़ी है और एक बार फिर निवेशक सुरक्षित ठिकाने के तौर पर Gold-Silver की तरफ भागे हैं. इसके अलावा एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीद में तेजी भी इसकी कीमत को बढ़ाने में योगदान दे रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement