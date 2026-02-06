scorecardresearch
 
'सोना-चांदी खरीदना बंद, कर रहा हूं इंतजार', Robert Kiyosaki ने बताया कब और किस रेट में खरीदेंगे?

Gold Silver Rate: कियोसाकी के मुताबिक उन्होंने जब चांदी 60 डॉलर, बिटकॉइन 6,000 डॉलर और सोना 300 डॉलर के करीब था, तभी खरीदारी बंद कर दी थी. हालांकि इस दौरान उन्होंने अपने कुछ बिटकॉइन और सोने की होल्डिंग बेची है. 

सोने-चांदी को लेकर रॉबर्ट कियोसाकी की रणनीति. (Photo: Social Media/X)
सोना-चांदी में इस कदर उतार-चढ़ाव है, भाव हर दिन 10 फीसदी ऊपर और या फिर 10 नीचे पहुंच जा रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि खरीदना चाहिए, या फिर और इंतजार करना चाहिए. शुक्रवार को शुरुआती कारोबार के दौरान MCX पर चांदी 6 फीसदी से ज्यादा टूट गई. भाव गिरकर 2,29,187 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया. जबकि सोना फिसलकर 1.50 लाख रुपये से नीचे पहुंच गया.

दरअसल, भारतीय बाजार से ज्यादा ग्लोबल मार्केट (Global Market) में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में  गुरुवार चांदी की कीमत 9 फीसदी तक फिसल गई थी. ऐसे में सोने-चांदी पर करीब से नजर रखने वाले अमेरिका के मशहूर निवेशक और रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार फिर सोना, चांदी और क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अपनी रणनीति बताई है. 

क्या और गिरेगी चांदी?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा, 'मैं फिलहाल कोई नया निवेश नहीं कर रहा हूं, बाजार में अगले बॉटम का इंतजार कर रहा हूं.' कियोसाकी के मुताबिक उन्होंने जब चांदी 60 डॉलर, बिटकॉइन 6,000 डॉलर और सोना 300 डॉलर के करीब था, तभी खरीदारी बंद कर दी थी. हालांकि इस दौरान उन्होंने अपने कुछ बिटकॉइन और सोने की होल्डिंग बेची है. 

उन्होंने कहा कि वो हमेशा बिकवाली से बचना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे कैपिटल गेन टैक्स का बोझ बढ़ता है. कियोसाकी की मानें तो निवेश का मूल सिद्धांत कहता है कि मुनाफा बेचते समय नहीं, बल्कि खरीदते समय बनता है. उनका मानना है कि सही कीमत पर एसेट खरीदना ही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की असली कुंजी है. यही वजह है कि वे फिलहाल धैर्य रखे हुए हैं और सही मौके का इंतजार कर रहे हैं. 

उन्होंने अलर्ट करते हुए कहा कि जरूरत से ज्यादा लालच निवेशकों को भारी नुकसान की ओर ले जा सकता है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, 'सूअर मोटे होते हैं, लेकिन बहुत मोटे होते ही उसे काट दिया जाता है.' यह टिप्पणी मौजूदा तेजी वाले बाजार के संदर्भ में अहम मानी जा रही है, जहां कई निवेशक बिना जोखिम समझे ऊंचे स्तरों पर एंट्री कर रहे हैं. 

'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक कियोसाकी ने एक बार फिर अमेरिका की आर्थिक स्थिति पर भी गंभीर चिंता जताई है, उन्होंने लिखा, 'अमेरिका पर राष्ट्रीय कर्ज करीब 38 ट्रिलियन डॉलर है. लेकिन अगर सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर जैसी देनदारियों को जोड़ दिया जाए, तो वास्तविक कर्ज 250 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाता है. इसे वह आने वाले समय की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती मानते हैं'.

रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया, कब खरीदेंगे सोना-चांदी?
रॉबर्ट कियोसाकी ने आगे की रणनीति बताते हुए कहा कि वह चांदी में 74 डॉलर और सोने में 4,000 डॉलर के स्तर पर दोबारा खरीदारी कर सकते हैं. जबकि क्रिप्टोकरेंसी एथेरियम को लेकर उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी होल्डिंग पर्याप्त है. 

---- समाप्त ----
