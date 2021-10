राकेश झुनझुनवाला का इन 46 शेयरों में है निवेश, जानें- हर स्टॉक का नाम

दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) के पास शेयर बाजार का लंबा अनुभव है. वो खुद बताते हैं कि उन्होंने महज 5000 रुपये से निवेश की शुरुआत की थी. आज उनके पोर्टफोलियो में कई ऐसे स्टॉक हैं, जिसने पिछले कुछ सालों में बंपर रिटर्न दिया है.

निवेशक राकेश झुनझुनवाला को फॉलो करते हैं, क्योंकि किसी भी स्टॉक में निवेश से पहले राकेश झुनझुनवाला उसके कारोबार को बारीकी से अध्ययन करते हैं. यही नहीं, जो कंपनी फंडामेंटली अच्छी होती है, उसी में निवेश करते हैं.

Rakesh Jhunjhunwala portfolio stocks: राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो (Rakesh Jhunjhunwala portfolio) में टाटा ग्रुप की कई कंपनियां हैं. जिसमें उन्होंने बड़ी रकम निवेश किया है. पिछले दिनों उन्होंने टाटा मोटर्स और टाटा कम्युनिकेशंस में अपने को निवेश बढ़ाया है. झुनझुनवाला का टाटा ग्रुप की 3 कंपनियों में निवेश है. इसके अलावा Tata Motors (DVR Ordinary) में भी इनका निवेश है.

राकेश झुनझुनवाला ने टाटा कम्युनिकेशंस में अपनी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के नाम पर इस कंपनी में निवेश किया है. अब इस कंपनी में झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 1.04% से बढ़कर 1.08% हो गई है. रेखा झुनझुनवाला के पास टाटा कम्युनिकेशंस 30,75,687 शेयर्स हैं. राकेश झुनझुनवाला ने कई सरकारी कंपनियों में निवेश किया है.

राकेश झुनझुनवाला की टाटा मोटर्स में 1.1% हिस्सेदारी है. टाटा मोटर्स के शेयर्स में पिछले कुछ दिनों में भयंकर तेजी आई है. झुनझुनवाला के पास टाटा मोटर्स के कुल 3.77 करोड़ शेयर्स हैं. इसके साथ ही राकेश झुनझुनवाला के पास टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन में 4.81% हिस्सेदारी की हिस्सेदारी है. झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में टाइटन के कुल 4.26 करोड़ शेयर्स हैं.

इसके अलावा Aptech Ltd. में राकेश झुनझुनवाला की करीब हिस्सेदारी 23.7 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के शेयरों की संख्या 9,668,840 रह गई है. सितंबर तिमाही तक Fortis Healthcare में राकेश झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 4.3 फीसदी थी. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 31,950,000 शेयर हैं. 30 सितंबर तक एग्रो टेक फूड्स (Agro Tech Foods) में रेखा और राकेश झुनझुनवाला की एक साथ 2 फीसदी हिस्सेदारी थी,

राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में Man Infraconstruction, Lupin Ltd, ल्यूपिन, Canara Bank, NALCO, Firstsource Solutions, Prakash Pipes, Orient Cement, Tarc Ltd, Anant Raj, NCC, Wockhardt, Autoline Industries Ltd., Bilcare Ltd, CRISIL Ltd, DB Realty Ltd, Delta Corp Ltd, Edelweiss Financial Services Ltd में शामिल है.

साथ ही Escorts Ltd, Geojit Financial Services Ltd, Ion Exchange (India) Ltd, Jubilant Pharmova Ltd, Karur Vysya Bank Ltd, Multi Commodity Exchange Of India Ltd, Prakash Industries Ltd, Prozone Intu Properties Ltd, Rallis India Ltd, The Federal Bank Ltd और The Mandhana Retail Ventures Ltd निवेश है.

राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में करीब 46 स्टॉक्स हैं. जिसमें National Aluminium Company Ltd, Steel Authority Of India Ltd, Indiabulls Housing Finance Ltd, Nazara Technologies Ltd, Jubilant Ingrevia Ltd, VA Tech Wabag Ltd, Indiabulls Real Estate Ltd, Indian Hotels Company Ltd, Dishman Carbogen Amcis Ltd, GMR Infrastructure Ltd, VIP Industries Ltd और TV18 Broadcast Ltd में बड़ा निवेश है. इसके अलावा भी कई और जगह उनका निवेश है.