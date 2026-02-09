Gold-Silver Rate: चांदी ₹15000 महंगी, फिर भी हाई से इतनी सस्ती... सोना अचानक 3000 रुपये उछला

सोना-चांदी की कीमतों में बीते कुछ दिनों में क्रैश (Gold-Silver Price Crash) के बाद अब एक बार फिर जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड-सिल्वर रेट्स में तगड़ा उछाल आया. Silver Price अपने पिछले बंद की तुलना में खुलते ही करीब 15000 रुपये प्रति किलो उछल गया, तो वहीं सोना भी झटके में 3,000 रुपये महंगा हो गया. हालांकि, अपने हाई लेवल से दोनों कीमती धातुएं अभी भी काफी सस्ती (Gold-Silver Cheaper From High) मिल रही हैं.

चांदी ने खुलते ही मचाया गदर

MCX पर सोमवार को कारोबार की शुरुआत होने के साथ ही 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी की कीमत पिछले बंद 2,49,892 रुपये की तुलना में उछलकर 2,64,885 रुपये पर पहुंच गई और इस हिसाब से एक झटके में 1 Kg Silver Price 14,993 रुपये महंगी हो गई. हालांकि, इसके लाइफ टाइम हाई वायदा भाव से तुलना करें, तो सिल्वर प्राइस अभी भी काफी डाउन चल रहा है.

जी हां, बीते 29 जनवरी को चांदी की कीमत तूफानी रफ्तार से भागते हुए पहली बात 4 लाख के ऐतिहासिक स्तर के पार निकली थी और 4,20,048 रुपये प्रति किलो पर पहुंची थी. इसके बाद से ये दनादन क्रैश (Silver Crash) हुई और गिरते हुए 2.25 लाख रुपये के लेवल तक आ गई थी. हालांकि, अब इसमें फिर से तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन इस हाई लेवल से हालिया तेजी के बाद भी चांदी 1,55,163 रुपये सस्ती है.

Gold ने भी पकड़ ली रफ्तार

चांदी की तरह सोने की कीमत में भी सोमवार को तेज उछाल देखने को मिला है. एमसीएक्स पर 2 अप्रैल की एक्सपायरी वाले 10 Gram 24 Karat Gold का रेट बीते शुक्रवार के बंद 1,55,451 रुपये की तुलना में खुलने के साथ ही उछलकर 1,58,500 रुपये पर पहुंच गया यानी सोना 3,049 रुपये महंगा हो गया. वहीं अपने ऑल टाइम हाई लेवल से सोने की कीमत काफी कम (Gold Rate Cheaper From High) है और से 34,596 रुपये सस्ता मिल रहा है.

देश से विदेश तक चांदी हुई थी क्रैश

न सिर्फ भारत के घरेलू मार्केट या फिर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी की कीमतें हाई पर पहुंचने के बाद तेजी से फिसली थीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी ये बिखरी हुई नजर आई थी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में बीते सप्ताह के गुरुवार तक स्पॉट सिल्वर (Spot Silver) करीब 20% की एक दिनी गिरावट के साथ ही अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से करीब 40% तक फिसल चुकी थी और बीते महीने के 120 डॉलर प्रति औंस के भाव से फिसलकर 64 डॉलर प्रति औंस (करीब 28 ग्राम) तक आ गई थी.

(नोट- सोना-चांदी या गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

