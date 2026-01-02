बिना रिस्‍क लॉन्‍ग टर्म में मोटी रकम चाहने वालों के लिए सरकार की ओर से स्‍मॉल सेविंग स्‍कीम चलाई जाती है, जो मोटा पैसा देती हैं. इन योजनाओं में टैक्‍स लाभ के साथ ही तगड़ा ब्‍याज भी मिलता है. हम जिस योजना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, वह स्‍कीम पोस्‍ट ऑफिस की सुकन्‍या समृद्धि योजना (SSY) है. इस योजना से आप सिर्फ ब्‍याज से ही 50 लाख रुपये तक की कमाई कर सकते हैं.

SSY में आप अपनी बिटिया के नाम पर अकाउंट खोल सकते हैं और निवेश शुरू कर सकते हैं. इसमें बिटिया के 15 साल की उम्र तक निवेश करना होता है और जब आपकी बेटी 21 साल की हो जाएगी तो आप इस योजना से पूरी रकम निकाल सकते हैं. अगर आप बेटी के जन्‍म के कुछ दिन बाद इस योजना में निवेश शुरू करते हैं तो हर महीने कम रकम निवेश करनी होगी.जब 15 साल हो जाएंगे तो आप निवेश बंद कर सकते हैं, जिसके बाद भी 21 साल की उम्र तक ब्‍याज का लाभ मिलता रहेगा.

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के तहत सभी पोस्‍ट ऑफिस की सभी योजनाओं से ज्‍यादा 8.2% का ब्‍याज मिलता है. हर तिमाही आधार पर ब्याज तय किया जाता है, जो जनवरी-मार्च 2026 तिमाही के लिए 8.2% है. 31 दिसंबर 2025 को ही इसके ब्‍याज को तय किया गया था और इसे अनचेंज रखा गया है.

हर महीने जमा कर सकते हैं रकम?

सुकन्या समृद्धि योजना में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये है, जबकि अधिकतम 1.50 लाख रुपये का निवेश करना होता है. एक साल में आप अधिकतम 1.50 लाख रुपये एकमुश्त या कई किश्तों में जमा कर सकते हैं या फिर आप हर महीने भी निवेश कर सकते हैं. 15 वर्ष की अवधि पूरी होने तक इसमें पैसा जमा हो सकता है, लेकिन खाता खोलने के डेट से 21 वर्ष की उम्र तक मैच्‍योरिटी पूरी होती है.

सिर्फ ब्‍याज से होगी 50 लाख रुपये की कमाई

अगर कोई व्यक्ति अपनी लड़की के जन्म के समय 1.5 लाख रुपये का निवेश करना शुरू करता है, तो 21 वर्ष की आयु होने या मैच्‍योरिटी पूरी होने तक उसे 72 लाख रुपये मिलेंगे. यहां कैलकुलेशन के जरिए आप समझ सकते हैं.

सालाना निवेश: 1,50,000 रुपये

जमा पीर‍ियड: 15 साल

मैच्‍योरिटी पीरियड: 21 साल

ब्याज दर: 8.2%

कुल जमा राशि: 22,50,000 रुपये

ब्‍याज से कमाई: 49,32,119 रुपये

मैच्‍योरिटी पर कुल राशि: 71,82,119 रुपये

