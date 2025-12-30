scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

कमाल है LIC की ये स्‍कीम... जीवनभर मिलेगी 20,000 रुपये की पेंशन, जानिए किसे मिलेगा

एलआईसी सभी वर्ग के लिए पॉलिसी लेकर आती है. ऐसी ही रिटायर्ड होने वाले लोगों के लिए एलआईसी ने एक पॉलिसी हाल ही में लॉन्‍च की है, जो जीवनभर पेंशन का लाभ देती रहेगी.

एलआईसी की पेंशन योजना. (Photo: File/ITG)
एलआईसी की पेंशन योजना. (Photo: File/ITG)

सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम  (LIC) आए दिन कई योजनाएं लेकर आती है, ताकि लोगों लाभ मिल सके. इसके पास बच्‍चों से लेकर सीनियर सिटीजन तक के लिए पॉलिसी हैं. साल 2025 में ऐसे ही एक और पॉलिसी एलआईसी ने लॉन्‍च की है, जो तुरंत पेंशन का लाभ देती है. 

एलआईसी स्‍मार्ट पेंशन योजना (LIC Smart Pension Scheme) रिटायरमेंट के बाद नियमित और सुरक्षित आय का वादा करती है. यह एक इमिडिएट एन्‍युटी प्‍लान है, जिसमें पॉलिसी होल्‍डर्स को एकमुश्‍त सिंगल प्रीमियम अमाउंट निवेश करने होते हैं और तुरंत से पेंशन शुरू हो जाती है, जो जीवनभर मिलती रहती है. 

फिक्‍स्‍ड पेंशन की गारंटी
LIC की यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए पेश की गई है, जो बाजार के उतार-चढ़ाव से दूर रहकर गारंटीड इनकम की तलाश करते हैं. यह योजना Non-Linked और Non-Participating है, यानी इसमें शेयर बाजार से जुड़ा कोई जोखिम नहीं है और पेंशन की दर पॉलिसी लेते समय ही फिक्‍स्‍ड हो जाती है. 

यह पॉलिसी आप सिंगल और ज्‍वाइंट में पति-पत्‍नी के साथ खोल सकते हैं. पॉलिसीधारक अपनी जरूरत के अनुसार मंथली, तिमाही, छमाही या सालाना पेंशन का विकल्‍प चुन सकता है. इसके अलावा, पेंशन को हर साल 3% या 6% की दर से बढ़ाने, या मृत्यु के बाद निवेश की गई राशि वापस मिलने जैसे विकल्प भी दिए जाते हैं. 

कितना कर सकते हैं निवेश
LIC Smart Pension Scheme में न्यूनतम एन्‍युटी खरीद ₹1 लाख रखा गया है, जबकि अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है. आप जितना चाहे, उतना इसमें निवेश कर सकते हैं. योजना के तहत NPS (National Pension System) से रिटायर होने वाले सब्सक्राइबर्स को खास लाभ दिए जाते हैं. यह स्कीम उन रिटायर कर्मचारियों, प्राइवेट जॉब करने वालों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयोगी है, जो रिटायरमेंट के बाद हर महीने लेना चाहते हैं. 

20 हजार रुपये मंथली पेंशन कैसे मिलेगा
कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो एलआईसी स्‍मार्ट पेंशन स्‍कीम में 20 हजार रुपये मंथली पेंशन मिल सकता है, लेकिन इसमें ₹35–55 लाख तक का एकमुश्त निवेश करना होगा. हालांकि यह उम्र और चुने गए विकल्‍प पर निर्भर करता है. LIC की यह नई पेंशन योजना उन लोगों के लिए ज्‍यादा भरोसेमंद ऑप्‍शन है, जो रिटायरमेंट के बाद लंबे समय तक स्थिर और सुरक्षित इनकम की तलाश में हैं. 

