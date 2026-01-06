scorecardresearch
 
सेमीकंडक्टर वाली इस कंपनी को क्या हो गया? निवेशकों में हाहाकार... शेयर के दाम हुए आधे

मंगलवार को Kaynes Technology के शेयर लुढ़क कर 3711 रुपये तक पहुंच गया, जो कि शेयर का 52 वीक लो है. पिछले एक साल में शेयर 47 फीसदी से ज्यादा गिर चुका है.

कायन्स टेक्नोलॉजी के शेयर में भारी गिरावट. (Photo: ITG)
कायन्स टेक्नोलॉजी (Kaynes Technology) के शेयर में मंगलवार बड़ी गिरावट देखने को मिली. जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि शेयर गिरकर 52 वीक के लो पर पहुंच गया है. 

दरअसल, मंगलवार को Kaynes Technology के शेयर 5.37 फीसदी गिरकर 3783 रुपये पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान शेयर लुढ़क कर 3711 रुपये तक गया, जो कि शेयर का 52वीक लो है. जबकि शेयर का 52 वीक हाई 7,705 रुपये है. यानी शेयर अपने हाई से 50 फीसदी टूट चुका है. यही नहीं, एक साल में कायन्स टेक्नोलॉजी का शेयर 47 फीसदी टूट चुका है. 

एक तरह से साल 2025 कायन्स टेक्नोलॉजी जैसी ESDM कंपनियों के लिए बहुत ही खराब साबित हुआ. इस सेगमेंट में एक बड़ा प्लेयर Dixon Tech भी है, जिसके शेयर में भी बड़ी गिरावट देखी जा रही है.

कायन्स टेक्नोलॉजी के शेयर में भारी गिरावट 

Kaynes Technology India भारत की प्रमुख Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) कंपनियों में से एक है. इसका मुख्य काम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन है. यह कंपनी सेमीकंडक्टर असेम्बली सेक्टर में भी है. 

बता दें, यह भारत की सबसे तेजी से बढ़ती EMS (Electronics Manufacturing Services) कंपनियों में से एक है, जो AI, IoT और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग पर ध्यान केंद्रित कर रही है. गुजरात के सानंद में इसका सेमीकंडक्टर चिप असेंबली और टेस्टिंग प्लांट है, जो भारत सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत काम करता है. 

Kaynes की स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी और इसका मुख्यालय मैसूर (कर्नाटक) में है, आज यह कंपनी ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, मेडिकल, रेल, डिफेंस, एयरोस्पेस और IoT जैसे कई अहम सेक्टरों में काम कर रही है. 

कंपनी क्या बनाती है?
कंपनी के प्रमुख प्रोडक्ट्स Printed Circuit Board Assembly (PCBA), Box Build Solutions, यानी पूरी तरह तैयार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, Embedded Design और इंजीनियरिंग सर्विस देती हैं. कंपनी (Original Design Manufacturing- ODM) के तहत स्मार्ट मीटर, BLDC कंट्रोल, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग जैसे प्रोडक्ट बनाती है. 

इसके अलावा कंपनी सेमीकंडक्टर असेम्बली, हाई-डेंसिटी PCB और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से विस्तार कर रही है, जो भारत सरकार की मेक इन इंडिया और Semicon India नीति के अनुरूप है.

Kaynes Technology India का शेयर NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है. कंपनी ने 2022 में IPO के जरिए शेयर बाजार में एंट्री की थी, जिसे निवेशकों से मजबूत रिस्पॉन्स मिला था. लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर में तेज उछाल देखने को मिला और यह कुछ समय तक मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में उभरा. लेकिन अब शेयर में गिरावट का दौर चल रहा है. 

हालांकि अभी भी एक्सपर्ट मानते हैं कि Kaynes Technology उन कंपनियों में शामिल है, जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की क्षमता रखती हैं. ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर में बढ़ती मांग कंपनी के लिए बड़े अवसर पैदा कर सकती है.

(नोट: शेयर बाजार में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

---- समाप्त ----
