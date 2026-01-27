scorecardresearch
 
Paytm के शेयर को लेकर आया बड़ा टारगेट, खरीदें... अभी 1135 रुपये है कीमत

ब्रोकरेज JM Financial के मुताबिक Paytm के स्टॉक में करीब 53% का अपसाइड संकेत मिलता है. यानी यहां शेयर 53 फीसदी उछाल की संभावना है. पेटीएम के शेयर ने एक साल में 44 फीसदी रिटर्न दिया है.

पेटीएम के शेयर में उछाल के संकेत. (Photo: ITG)
पेटीएम के शेयर में उछाल के संकेत. (Photo: ITG)

Paytm कंपनी के शेयर पिछले 5 दिन में करीब 15 फीसदी गिर चुका है. मंगलवार को भी शेयर दबाव के साथ कामकाज कर रहा है. पेटीएम की पैरेंट कंपनी One 97 Communications है. 

दरअसल, महीनेभर में पेटीएम के शेयर में गिरावट देखी जा रही है. ये गिरावट मुख्य रूप से पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) योजना के अपडेटशेन को लेकर बढ़ी चिंताओं के कारण है.

Paytm का शानदार टारगेट प्राइस

हालांकि इस बीच Paytm को लेकर गुड न्यूज भी है, JM Financial Institutional Securities ने पेटीएम से जुड़े कनसर्न को शॉर्ट टर्म का बताया है, शेयर पर Buy रेटिंग बरकरार रखी है. साथ ही ब्रोकरेज ने तगड़ा टारगेट प्राइस दिया है. JM Financial के मुताबिक इस स्टॉक में संभावित करीब 53% का अपसाइड संकेत मिलता है. यानी यहां शेयर 53 फीसदी उछाल की संभावना है. पेटीएम के शेयर ने एक साल में 44 फीसदी रिटर्न दिया है. 

JM Financial का कहना है कि भले ही PIDF प्रोत्साहन योजना पूरी तरह से बंद हो जाए, तब भी Paytm को उससे होने वाले प्रभाव का सामना करने के लिए कई ऑफसेटिंग उपाय उपलब्ध हैं. इनमें छोटी दुकानों पर डिवाइस स्टॉलेशन कम, डिवाइस की सदस्यता कीमत में बढ़ोतरी, वन टाइम स्टॉलेशन चार्ज और अन्य राजस्व, लागत-बचत उपाय शामिल हैं. 

कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति

विश्लेषण कहता है कि FY27 और FY28 में PIDF-संबंधी प्रोत्साहन की गैर-उपस्थिति से होने वाला कुल राजस्व प्रभाव केवल 2.6% और 2.2% रह सकता है, जबकि EBITDA (कुल लाभ) पर प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित रहेगा (FY27 में लगभग 10.7% और FY28 में 4.9% की गिरावट का अनुमान), जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है.

JM Financial का अनुमान है कि Paytm FY28 तक लगभग 2,590 करोड़ रुपये का EBITDA प्रोडक्ट करेगा, साथ ही कंपनी अगले दो वर्षों में लगभग 25% की CAGR से राजस्व बढ़ा सकती है और EBITDA को लगभग तीन गुना कर सकती है. 

बता दें, ब्रोकरेज ने मार्च 2027 के लिए पेटीएम के शेयर का टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1,740 प्रति शेयर रखा है, जो कि मौजूदा कीमतों से लगभग 53% की संभावित बढ़ोतरी का संकेत देता है. JM Financial के अनुसार PIDF से जुड़ी चिंताओं को अधिक बढ़ा-चढ़ा कर देखा है, जबकि वास्तविक प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित रहेगा. 

