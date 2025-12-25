सबसे सस्ता होम लोन कौन दे रहा है? SBI को टक्कर देते ये छोटे सरकारी बैंक, देखिए बैंकों की रेट लिस्ट

घर खरीदने के लिए लोग अक्सर 20 साल के लिए लोन लेते हैं. इसलिए होम लोन लेते समय सही से पड़ताल जरूरी है, और लोगों में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि सबसे सस्ता होम लोन (Home Loan) कौन-सा बैंक दे रहा है. मौजूदा समय में जब ब्याज दरें निवेश और EMI दोनों पर असर डाल रही हैं, ऐसे में बैंकों की होम लोन दरों की तुलना करना बेहद जरूरी हो गया है.

अगर सरकारी बैंकों (Public Sector Banks) की बात करें, तो यहां साफ तौर पर रेट्स में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है. ताजा डेटा के मुताबिक, Union Bank of India इस समय सबसे कम शुरुआती होम लोन ब्याज दर ऑफर करने वाले बैंकों में शामिल है. बैंक 30 लाख रुपये तक के होम लोन पर शुरुआती ब्याज दर 7.15% ऑफर कर रहा है.

यही दर 30 लाख रुपये से 75 लाख और 75 लाख से ऊपर के लोन अमाउंट पर भी लागू होती है, हालांकि ऊपरी सीमा 9.50% तक जाती है. कम शुरुआती दर के कारण Union Bank उन ग्राहकों के लिए आकर्षक बन जाता है, जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है.

सबसे बड़े सरकारी बैंक में क्या ब्याज दर?

वहीं, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक (State Bank of India- SBI) है, जो 30 लाख रुपये तक के होम लोन पर 7.25% से 8.70% के बीच ब्याज दर ऑफर कर रहा है. यही रेंज बड़े लोन अमाउंट पर भी लागू होती है.

Bank of Baroda की बात करें तो यह बैंक 30 लाख रुपये तक के लोन पर 7.45% से 9.25% की ब्याज दर देता है, जबकि 75 लाख रुपये से ऊपर के लोन पर दर 9.50% तक जाती है, यानी शुरुआती ब्याज दर के मामले में यह SBI और Union Bank से थोड़ा महंगा है, लेकिन कई ग्राहकों के लिए इसकी योजनाएं और ऑफर्स आकर्षक हो सकते हैं.

बैंकों के अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस (LIC Housing Finance) भी सस्ते रेट पर होम लोन ऑफर कर रहा है. 30 लाख रुपये तक के होम लोन पर 7.15 फीसदी शुरुआती ब्याज दर निर्धारित है. जबकि इससे ज्यादा के अमाउंट पर 7.15 फीसदी सालाना ब्याज लागू है.

होम लोन लेते समय रखें ये ध्यान

हालांकि कोई भी बैंक होम लोन देने से पहले ग्राहकों के क्रेडिट स्कोर, आय, लोन अमाउंट और प्रोफाइल को खंगालता है फिर ब्याज फाइनल करता है. अच्छी सिबिल रेटिंग वाले ग्राहकों को न्यूनतम दर का फायदा मिलता है, जबकि कमजोर स्कोर वालों के लिए ब्याज दर ऊंची हो सकती है.

वैसे तो Union Bank of India फिलहाल सबसे सस्ता होम लोन ऑफर करता दिख रहा है. लेकिन होम लोन लेने से पहले ग्राहकों को सिर्फ ब्याज दर ही नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग फीस, प्री-पेमेंट चार्ज और लंबी अवधि की EMI को भी ध्यान में रखना चाहिए.

