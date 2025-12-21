अब कितना है 20, 22 या 24 कैरेट Gold Rate? हफ्तेभर में सोना सस्ता... महंगी चांदी

सोना-चांदी की कीमतों (Gold-Silver Rates) में बीते हफ्तेभर में काफी उतार-चढ़ाव आया है. अगर आप ये कीमती धातुएं खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो इनके New Rates के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है. बीते पांच कारोबारी दिनों में जहां घरेलू मार्केट में सोना सस्ता (Gold Rate Fall) हुआ है, तो एमसीएक्स पर इसके भाव में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है. वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत में दोनों ही बाजारों में बड़ा चेंज (Silver Price Change) आया है. आइए जानते हैं अब 20, 22 या फिर 24 कैरेट सोना खरीदने के लिए आपको 10 ग्राम के लिए कितना खर्च करना होगा?

घरेलू मार्केट में सोना अचानक सस्ता

बीते एक हफ्ते में गोल्ड-सिल्वर रेट अपडेट (Gold-Silver Weekly Rate Update) को देखें, तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक सोने की कीमतों में बीते पांच कारोबारी दिनों में गिरावट दर्ज की गई है. 12 दिसंबर की शाम को बाजार बंद होने पर 10 Gram 24 Karat Gold Price 1,32,710 रुपये था, लेकिन बीते शुक्रवार यानी 19 दिसंबर को ये गिरकर 1,31,779 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. ऐसे में हफ्तेभर में सोना घरेलू बाजार में 931 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता (Gold Cheaper) हुआ है.

बात सोने के वायदा भाव की करें, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX Gold Rate की करें, तो यहां सोना हफ्तेभर में मामूली बढ़ा है. 12 दिसंबर को 5 फरवरी की एक्सपायरी वाले सोने का वायदा भाव 1,33,622 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो बीते शुक्रवार को 1,34,206 रुपये पर क्लोज हुआ और सोना यहां 584 रुपये महंगा हुआ है. अलग-अलग क्वालिटी के गोल्ड रेट पर नजर डालें, तो...

Gold क्वालिटी Gold Rate (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट गोल्ड 1,31,779 रुपये/10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड 1,28,620 रुपये/10 ग्राम 20 कैरेट गोल्ड 1,17,280 रुपये/10 ग्राम 18 कैरेट गोल्ड 1,06,740 रुपये/10 ग्राम 14 कैरेट गोल्ड 85,000 रुपये/10 ग्राम

Silver का गदर है जारी

सोने के बाद अब बात करते हैं दूसरी कीमती धातु यानी चांदी के भाव में हफ्तेभर में आए बदलाव के बारे में, तो MCX Silver Price ने बीते सप्ताह अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2 लाख का स्तर पार कर लिया और इस बीच आई गिरावट के बावजूद इस लेवल के पार बनी हुई है. बीते 12 दिसंबर को 1 किलो चांदी का वायदा भाव 1,92,851 रुपये चल रहा था, जो कि बीते शुक्रवार को 439 रुपये की गिरावट के बावजूद 2,08,000 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ. इस हिसाब से हफ्तेभर में Silver Price 15,149 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गया है.

घरेलू मार्केट में आईबीजेए के रेट अपडेट को देखें, तो चांदी की कीमत इन पांच कारोबारी दिनों में 1,95,180 रुपये प्रति किलो की तुलना में उछलकर अब 2,000,67 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है.

ज्वेलरी खरीब पर GST+Making Charge

बता दें कि IBJA की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले गोल्ड-सिल्वर रेट्स देशभर में समान होते हैं, लेकिन जब आप ज्वेलरी खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं, तो फिर आपको इसपर लागू जीएसटी के साथ ही मेकिंग चार्ज भी देना होता है. इनके जुड़ने से कीमत में इजाफा भी देखने को मिलता है. Gold Making Charge अलग-अलग शहरों और राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं.

