scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

5 लाख की FD से हर महीने कितनी होगी कमाई? समझें कैलकुलेशन और नियम

अगर आप भी बिना रिस्‍क निवेश और रेगुलर इनकम चाहते हैं तो आप मंथली ब्‍याज देने वाले एफडी का विकल्‍प चुन सकते हैं. ये योजनाएं मंथली ब्‍याज का पैसा बैंक अकाउंट में जमा कर देती हैं.

Advertisement
X
हर महीने ब्‍याज देने वाली एफडी योजनाएं. (Photo: File/ITG)
हर महीने ब्‍याज देने वाली एफडी योजनाएं. (Photo: File/ITG)

भारत में आज भी ज्‍यादातर लोग अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करते हैं, ताकि उन्‍हें कम रिस्‍क में एक मोटी रकम फ्यूचर में मिल सके. निवेशक कम अमाउंट से लेकर करोड़ों अमाउंट तक एफडी में निवेश करते हैं. लेकिन आप सिर्फ 5 लाख की भी एफडी कराते हैं तो एक अच्‍छी कमाई कर सकते हैं.

5 लाख रुपये की पूंजी वाले निवेशकों के लिए एफडी से स्थिर मासिक ब्याज मिल सकता है, जो आय बढ़ाने का एक व्यावहारिक विकल्प बन सकता है. हालांकि एफडी में पैसा लगाते वक्‍त आपको रेपो रेट का ख्‍याल रखना चाहिए, जो यह तय कर सकता है कि आपके एफडी का ब्‍याज क्‍या होगा? 

एफडी पर मंथली ले सकते हैं ब्‍याज
अगर आप मंथली इनकम चाहते हैं तो बैंक और डाकघर गैर-संचयी फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट को चुनना होगा, जिसमें मंथली ब्‍याज, तिमाही या सालाना आधार पर दिया जाता है. हालांकि संचयी विकल्पों की तुलना में कुल रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है, ये योजनाएं रिटायरमेंट लोगों और उन लोगों के लिए ज्‍यादा सही हैं, जो हर दिन खर्चों के लिए ब्‍याज आय पर निर्भर हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Crorepati Tips
Crorepati बन जाएगा आपका बच्चा... अभी से अपना लें ये गजब के तरीके, फिर पैसों की No Tension!
Post Office PPF Scheme Benefits
पोस्ट ऑफिस की धमाल स्कीम... ₹12500 जमा करें, फिर ऐसे मिलेंगे 40 लाख रुपये
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ने देशभर के युवाओं को आकर्षित किया है लेकिन सरकारी आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं. (Photo : PTI)
युवाओं को नहीं पसंद आया पीएम इंटर्नशिप, 1.2 लाख में से केवल 2066 ने पूरी की ट्रेनिंग
pension in marital discord
NPS नियम में बड़ा बदलाव... पेंशन अमाउंट हुआ कम, लेकिन एकमुश्‍त मिलेगा मोटा पैसा!
भारतीय सेना ने युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है. (Photo: Pexels )
क्या है इंडियन आर्मी की ये स्कीम, जिसमें इन लोगों को मिलेंगे हर रोज 1000 रुपये!

5 लाख की एफडी पर मंथली कमाई कितनी होगी? 
अगर कोई व्यक्ति ₹5 लाख की FD 5 साल के लिए 7% सालाना ब्याज पर करता है और वह बैंक या पोस्‍ट ऑफिस की गैर-संचयी फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट विकल्‍प को चुनता है तो उसको मंथली कमाई कुछ इस प्रकार होगी. 
 
ब्‍याज की गणना

Advertisement
  • 5,00,000×7%=₹35,000 सालाना ब्याज
  • मंथली कमाई- ₹35,000÷12=₹2,916 
  • टैक्‍स से पहले मंथली कमाई- ₹2,916 होगी. 
  • सिर्फ ब्याज से 5 साल में 5  लाख की एफडी पर कमाई ₹35,000×5=₹1,75,000 होगी. 

कितना लगेगा टैक्‍स? 
इसपर कोई टैक्‍स नहीं देना होगा, क्‍योंकि टीडीएस तभी काटा जाता है, जब सालाना ब्‍याज से कमाई 40 हजार रुपये से ज्‍यादा है और अगर सीनियर हैं तो यह लिमिट 50 हजार रुपये से ज्‍यादा हो जाती है. सालाना ब्‍याज 40 हजार रुपये से ज्‍यादा है तो 10 फीसदी टीडीएस कटौती लागू होती है, लेकिन अगर निवेशक के पास PAN नहीं है तो 20% टीडीएस काटा जाता है. 

वित्तीय विशेषज्ञ निवेशकों को संचयी और गैर-संचयी सावधि जमा में से किसी एक को चुनने से पहले अपनी आय की आवश्यकताओं, टैक्‍स सीमा और तरलता की जरूरतों का आकलन करने की सलाह देते हैं. आकर्षक ब्याज दरों को देखते हुए, एक सुव्यवस्थित ₹5 लाख की सावधि जमा एक संतुलित वित्तीय योजना का एक विश्वसनीय आधार बन सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement