100 डमी अकाउंट्स पर चल रहा है ट्रायल... PF का पैसा UPI से निकलेगा, जानिए कब से और कैसे?

नए ऐप लॉन्च होते ही फटाफट आप PF के पैसे निकाल पाएंगे, और क्लेम का प्रोसेस बिल्कुल आसान हो जाएगा. यही नहीं, नए मोबाइल ऐप में एक ही जगह EPFO सदस्य अपने EPF बैलेंस, पासबुक डिटेल्स और कितने पैसे निकाल सकते हैं, ये भी चेक कर पाएंगे.

UPI के जरिये एक क्लिक में निकलेगा PF का पैसा. (Photo: ITG)
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) करीब 8 करोड़ लोगों को तोहफा देने जा रहा है. अब आपको PF के पैसे निकालने के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. दरअसल, EPFO अप्रैल 2026 में एक नया मोबाइल एप्लिकेशन (Mobile Application) लॉन्च करने जा रहा है, जिससे कर्मचारी अपने प्रोविडेंट फंड (EPF) की राशि UPI के माध्यम से सीधे बैंक खाते की तरह निकाल सकेंगे. यानी फिलहाल PF निकालने में जो दिक्कतें होती हैं, वो दूर हो जाएंगी. 

श्रम मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जब नया नियम लागू हो जाएगा, तो EPF फंड का एक निश्चित हिस्सा सुरक्षित रखा जाएगा, जबकि एक बड़ा हिस्सा तुरंत निकासी के लिए उपलब्ध होगा. जिसे सदस्य (UPI) के जरिए निकाल सकेंगे, इससे बैंकिंग प्रक्रिया तेज और सुरक्षित होगी.

अप्रैल से सुविधा शुरू करने की तैयारी  

बता दें, मौजूदा समय में EPF सदस्य अपने खाते से पैसे निकालने के लिए UAN पोर्टल या UMANG ऐप के माध्यम से क्लेम फाइल करते हैं. इसके बाद दावा प्रक्रिया पूरी होने में कई दिन लग जाते हैं. हालांकि, ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम के तहत कुछ मामलों में क्लेम तीन दिन में निपट जाता है. लेकिन फिर भी आवेदन करना अनिवार्य होता है. अभी भी कई तमाम लोगों को क्लेम के दौरान परेशानी होती है.  

लेकिन नए ऐप लॉन्च होते ही चुटकी में लोग PF के पैसे निकाल पाएंगे, और क्लेम का प्रोसेस बिल्कुल आसान हो जाएगा. यही नहीं, नए मोबाइल ऐप में EPFO सदस्य अपने EPF बैलेंस, पासबुक डिटेल्स और कितने पैसे निकाल सकते हैं, ये रियल टाइम में देख सकेंगे. इसके बाद जब भी PF से पैसे निकालने का मन करे, वे अपने लिंक्ड UPI पिन के जरिए ट्रांजैक्शन को पूरा कर सकेंगे. 

डमी अकाउंट्स पर चल है रहा ट्रायल 

खबर है कि EPFO फिलहाल इस सिस्टम का ट्रायल 100 डमी अकाउंट्स पर कर रहा है, ताकि किसी भी तकनीकी खामी को लॉन्च से पहले दूर किया जा सके. अगर ट्रायल सफल रहता है तो अप्रैल में इसे बड़े स्तर पर लॉन्च किया जाएगा. श्रम मंत्रालय इस ऐप को लेकर बड़े स्तर पर प्रचार अभियान चलाने की भी योजना बना रहा है.

गौरतलब है कि EPFO के करीब 8 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं और हर साल 5 करोड़ से ज्यादा क्लेम, जिनमें ज्यादातर EPF निकासी से जुड़े होते हैं. इससे भारी वर्कलोड EPFO के ऊपर होता है. नया UPI आधारित सिस्टम इस दबाव को कम करने में मदद करेगा.

बता दें,EPFO के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, इसलिए वह अपने सदस्यों को सीधे खाते से पैसा निकालने की अनुमति नहीं दे सकता. इसी वजह से यह राशि UPI के जरिए सदस्यों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी. सरकार का लक्ष्य है कि EPFO की सेवाएं बैंकिंग सेवाओं के बराबर बनाई जाएं. 

---- समाप्त ----
