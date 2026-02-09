घर खरीदने पर डबल फायदा... रेपो रेट कट से Home Loan सस्ता, प्रॉपर्टी की कीमतें भी नरम

अगर आप भी अपना घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये बेहतर समय साबित हो सकता है. जहां एक के बाद एक रेपो रेट कट (Repo Rate Cut) करते हुए रिजर्व बैंक ने लोन लेने वालों का बोझ कम किया है, तो वहीं इस समय प्रॉपर्टी प्राइम में बूम पर भी ब्रेक लगा नजर आ रहा है, यानी पहले के मुकाबले Properties Price कम तेजी से बढ़ रहे हैं. बता दें कि रेपो रेट सीधा आपके होम लोन की ईएमआई पर असर डालता है, जो एक साल में ही 125% तक कम हो चुका है. आइए समझते हैं इस समय घर की खरीदारी करने पर फायदे का कैलकुलेशन...

और पढ़ें

बैंकों ने सस्ता किया होम लोन

Repo Rate वह दर होती है, जिसपर आरबीआई बैंकों को कर्ज मुहैया कराता है और रिजर्व बैंक की MPC के फैसलों के अनुसार ही बैंक ग्राहकों के लिए Home Loan, Auto Loan या फिर Personal Loan की ब्याज दरें निर्धारित करते हैं. साफ शब्दों में समझें, तो अगर केंद्रीय बैंक Repo Rate Cut करता है, तो लोन की ईएमआई कम हो जाती है और इसमें की गई कोई भी बढ़ोतरी इसमें इजाफा कर देती है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीते एक साल में RBI द्वारा रेपो रेट को 6.50% से 5.25% करके कितनी बड़ी राहत दी है. रेपो रेट्स साल 2020 के बाद निचले स्तर पर आ गया है.

EMI में फायदे का ये कैलकुलेशन

रेपो रेट कट से Home Loan EMI में आई कमी का कैलकुलेशन करें, तो समझ आ जाता है कि ऐसे समय में घर खरीदना पहले के मुकाबले कितना किफायती हो गया है. बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 30 जनवरी 2026 तक पब्लिक सेक्टर के बैंकों की औसत होम लोन दर 7.15-7.30% की रेंज में रही.

Advertisement

इसे उदाहण के तौर पर समझें, तो अगर किसी व्यक्ति ने 50 लाख रुपये का होम लोन 8.5% की ब्याज दर से 30 साल के लिए लिया था और इसके लिए हर महीने 38,446 रुपये की ईएमआई बनती है. वहीं अब सालभर में ये ब्याज दर 1.25 फीसदी कम होकर 7.25% रह गई होगा और इस हिसाब से EMI Cut के बारे में हिसाब-किताब करें, तो मंथली ईएमआई घटकर 34,109 रुपये रह गई होगी. यानी सीधे 4,337 रुपये का सीधा फायदा और इसे सालभर के फायदे के तौर पर देखें, तो सालाना 52,044 रुपये का लाभ.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

आजतक के सहयोगी प्लेटफॉर्म लल्लनटॉप से बातचीत करते हुए बैकिंग एक्सपर्ट अश्विनी राणा ने बताया कि Repo Rate Cut पर बैंक उन्हीं ग्राहकों का कर्ज सस्ता करते हैं जिन्होंने अपना होम लोन फ्लोटिंग रेट पर लिया है और रेपो रेट से लिंक्ड होता है.वहीं फिक्स्ड रेट पर होम लोन लेने वालों को फायदा नहीं मिलता. उन्होंने कहा कि अगर इस कटौती का लाभ लेना है, तो ऐसे लोगों को अपना Home Loan कम रेट ऑफर करने वाले बैंकों में ट्रांसफर कराना चाहिए.

प्रॉपर्टी की कीमतों में नरमी

बात सालभर में घर खरीदारों के लिए दोहरे फायदे की करें, तो एक तो Home Loan EMI कम हुई है, तो वहीं दूसरी ओर देश में प्रॉपर्टी प्राइस में भी नरमी देखने को मिल रही है. प्रॉपटाइगर डॉट कॉम की रियल इनसाइट - रेजिडेंशियल CY2025 रिपोर् को देखें, तो देश के Top-8 शहरों में घरों की की औसत प्राइस ग्रोथ 2025 में घटकर 6% रह गई, जबकि इससे पिछले साल 2024 में ये कीमतें औसतन 17% की दर से बढ़ी थीं.

Advertisement

सिर्फ राजधानी दिल्ली और NCR की ही बात करें, तो बीते साल घर की कीमतों में 6% की वृद्धि हुई थी, जबकि 2024 में इनके दाम बढ़ने की रफ्तार 49% रही थी. रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में आवासों की सप्लाई डिमांड से बहुत ज्यादा नहीं रही और टॉप-8 शहरों में इनकी बिक्री 2025 में 12 फीसदी घट गई.

---- समाप्त ----