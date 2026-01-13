आज ही 594 रुपये सस्ता हुआ ये शेयर, कंपनी का बड़ा नाम... काम भी बड़ा!

पिछले कुछ दिनों से डिक्सन टेक्नोलॉजीज (Dixon Technologies) के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है. मंगलवार को शेयर गिरकर 52 वीक के लो पर पहुंच गया है. कारोबार के अंत में Dixon के शेयर 5.02 फीसदी गिरकर 11,248 रुपये पर बंद हुआ. यानी एक दिन में ही शेयर का भाव 594 रुपये गिरा है.

दरअसल, Dixon Tech के शेयर एक महीने में 18 फीसदी टूट चुका है, जबकि 6 महीने में शेयर 30 फीसदी गिरा है. अपने ऑल टाइम हाई से शेयर करीब 37 फीसदी फिसल चुका है. पिछले साल जनवरी में डिक्सन टेक के शेयर करीब 18,471 रुपये का था, जो अब गिरकर 11,248 रुपये पर पहुंच गया है. यानी सालभर में शेयर की कीमत करीब 7000 रुपये घटी है.

डिक्सन के शेयर में भारी गिरावट

डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर लगातार दबाव में हैं और 18 महीने के निचले स्तर पर गिर चुके हैं, जिससे मार्केट कैप गिरकर 68,000 करोड़ से नीचे आ गया है. हालांकि पिछले एक साल से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस (EMS) सेक्टर में बिकवाली के कारण भी डिक्सन समेत इस सेगमेंट के सभी स्टॉक्स गिर रहे हैं.

फिलहाल कुछ ब्रोकरेज फर्म इस सेक्टर को लेकर बुलिश नजर नहीं आ रहे हैं. टारगेट प्राइस में कटौती की गई है. सोमवार को HSBC ने Dixon पर खरीदारी की रेटिंग बरकरार रखी, लेकिन टारगेट प्राइस 19,600 रुपये से घटाकर 15,500 रुपये कर दिया है. इसके अलावा अमेरिका और भारत के बीच व्यापार तनाव को लेकर टेक कंपनियों पर दबाव दिखने को मिल रहे हैं.

इस गिरावट के बावजूद पिछले 5 साल में इस शेयर ने शानदार 277 फीसदी का रिटर्न दिया है. एक तरह से पिछले एक दशक में यह मल्टीबैगर शेयर साबित हुआ है.

क्या है कंपनी कारोबार



Dixon Technologies (India) Limited एक प्रमुख भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (EMS) कंपनी है, जिसकी स्थापना 1993 में सुनील वचानी द्वारा की गई थी. कंपनी का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में है.

Dixon टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स किन-किन चीजों में इस्तेमाल होती हैं, और कौन-कौन सी कंपनियां ग्राहक हैं. एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन, एलईडी बल्ब, सीसीटीवी कैमरा, सेट-टॉप बॉक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होते हैं. जबकि सैमसंग, श्याओमी, मोटोरोला, नोकिया (HMD Global), गूगल, ओप्पो, बोट, फिलिप्स, पैनासोनिक और एलजी ग्राहक हैं.

Dixon के भारत में 17 से अधिक प्लांट हैं, जिनमें तिरुपति में एलईडी टीवी, देहरादून में वॉशिंग मशीन और नोएडा में एलईडी बल्ब के सबसे बड़े प्लांट शामिल हैं. इसके अलावा, Dixon ने ओप्पो और श्याओमी के लिए स्मार्टफोन असेंबली और मोबाइल व लैपटॉप कंपोनेंट निर्माण में भी विस्तार किया है. ो

