IRFC से IRCON तक... आज रेलवे स्टॉक्स में बुलेट की रफ्तार? जानिए असली वजह

पिछले कुछ दिनों से रेलवे स्टॉक्स (Railway Stocks) में तेजी देखने को मिल रही है. जिससे निवेशकों के रडार पर फिर से रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स आने लगे हैं. मंगलवार को IRFC, RVNL, IRCON, RITES, RailTel, Titagarh Rail Systems और Jupiter Wagons जैसे रेलवे से जुड़े शेयरों में जोरदार तेजी का माहौल है.

List of Gainer Railway Stocks:

1. Indian Railway Finance Corporation (IRFC)- 4.66%

2. Rail Vikas Nigam Ltd (RVNL) Share- 3.28%

3. Jupiter Wagons Share- 9.63%

4. IRCON International share- 8.55%

5. Titagarh Rail Systems Share- 3.55%

6. RITES ltd share- 4.57%

7. RailTel share- 5.55%

8. Texmaco Rail & Engineering Share- 2.77%

दरअसल,ये सभी रेलवे स्टॉक्स जुलाई- 2024 में अपने उच्चतम स्तर पर थे, उसके बाद से लगातार गिरावट का सिलसिला चल रहा था. पिछले करीब 17-18 महीने के दौरान इन रेलवे स्टॉक्स में 70 फीसदी से ज्यादा तक की गिरावट दर्ज की गई. अभी भी कई स्टॉक्स अपने जुलाई-2024 के ऑल टाइम हाई प्राइस से 50 फीसदी से ज्यादा नीचे है.

अभी भी कुछ शेयर अपने हाई से 50 फीसदी नीचे

रेलवे स्टॉक RVNL अपने हाई से 30% नीचे अभी भी नीचे है. IRFC के शेयर 43 फीसदी नीचे, IRCON के शेयर करीब 50 फीसदी, Jupiter Wagons के शेयर 54 फीसदी और Titagarh Rail Systems के शेयर जुलाई-2024 के भाव से करीब 55 फीसदी नीचे कारोबार कर रहा है.

इस बीच पिछले कुछ दिनों की तेजी से निवेशकों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आगे रेलवे स्टॉक्स का रुख क्या रहेगा? बता दें, रेलवे स्टॉक्स में तेजी की सबसे बड़ी वजह सरकार का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ता फोकस रहा है. नए ट्रैक, स्टेशन रिडेवलपमेंट, वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने और सेमी-हाई स्पीड कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स ने सेक्टर को मजबूती दी है.

इन स्टॉक्स को फायदा

इसका सीधा फायदा RVNL, IRCON और RITES जैसी कंपनियों को मिला है, जिनकी ऑर्डर बुक मजबूत है. रेलवे स्टॉक्स की कीमतों को प्रभावित करने वाला एक अहम फैक्टर सरकारी नीतियां और बजट घोषणाएं हैं. हर बजट से पहले रेलवे सेक्टर पर खर्च बढ़ने की उम्मीद की जाती है. अगर सरकार कैपेक्स बढ़ाती है और नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा करती है, तो रेलवे से जुड़े शेयरों में और तेजी देखने को मिलती है. वहीं, बजट में उम्मीद से कम आबंटन पर इन शेयरों में दबाव भी बन सकता है.

एक्सपर्ट्स की मानें तो रेलवे स्टॉक्स में निवेश करते समय केवल शॉर्ट-टर्म प्राइस मूवमेंट नहीं, बल्कि कंपनी की फंडामेंटल स्थिति, ऑर्डर बुक, कैश फ्लो और सरकार की लंबी अवधि की नीति को देखना जरूरी है.

(नोट: शेयर बाजार में निवेस से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

