scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

IRFC से IRCON तक... आज रेलवे स्टॉक्स में बुलेट की रफ्तार? जानिए असली वजह

Railway Stock Updates: रेलवे स्टॉक्स में तेजी की सबसे बड़ी वजह सरकार का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ता फोकस रहा है. Jupiter Wagons के शेयर में 9.63% और IRCON के शेयर में करीब 8.55% की तेजी देखी जा रही है.

Advertisement
X
अचानक रेलवे स्टॉक्स में तूफानी तेजी. (Photo: ITG)
अचानक रेलवे स्टॉक्स में तूफानी तेजी. (Photo: ITG)

पिछले कुछ दिनों से रेलवे स्टॉक्स (Railway Stocks) में तेजी देखने को मिल रही है. जिससे निवेशकों के रडार पर फिर से रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स आने लगे हैं. मंगलवार को IRFC, RVNL, IRCON, RITES, RailTel, Titagarh Rail Systems और Jupiter Wagons जैसे रेलवे से जुड़े शेयरों में जोरदार तेजी का माहौल है. 

List of Gainer Railway Stocks:

1. Indian Railway Finance Corporation (IRFC)- 4.66%
2. Rail Vikas Nigam Ltd (RVNL) Share- 3.28%
3. Jupiter Wagons Share- 9.63%
4. IRCON International share- 8.55% 
5. Titagarh Rail Systems Share- 3.55%
6. RITES ltd share- 4.57%
7. RailTel share- 5.55%
8. Texmaco Rail & Engineering Share- 2.77%

सम्बंधित ख़बरें

Railway Trains Running late due to Fog
वंदे भारत-राजधानी एक्सप्रेस की चाल हुई धीमी, दर्जनों ट्रेनें आज भी लेट, देखें लिस्ट
Vizag city(India Today Archive by K Bhaskar Rao)
IRCTC Tour: नए साल में बनाएं विजाग घूमने का प्लान, रहने-खाने की नहीं टेंशन
Fog Alert: कोहरे से थमी रेलवे, कई ट्रेनें लेट, जानें...
कांग्रेस नेता अजय कुमार ने अश्विनी वैष्णव को बताया 'रील मंत्री'
'10 साल में 107% बढ़ा रेल किराया, थाली भी ₹120 की हुई,' कांग्रेस का आरोप
Trains Running late due to Fog (Photo-ITG)
कोहरे से थमी रेलवे की रफ्तार! राजधानी-दुरंतो समेत दर्जनों ट्रेनें घंटों लेट, ठंड में यात्री बेहाल

दरअसल,ये सभी रेलवे स्टॉक्स जुलाई- 2024 में अपने उच्चतम स्तर पर थे, उसके बाद से लगातार गिरावट का सिलसिला चल रहा था. पिछले करीब 17-18 महीने के दौरान इन रेलवे स्टॉक्स में 70 फीसदी से ज्यादा तक की गिरावट दर्ज की गई. अभी भी कई स्टॉक्स अपने जुलाई-2024 के ऑल टाइम हाई प्राइस से 50 फीसदी से ज्यादा नीचे है. 

अभी भी कुछ शेयर अपने हाई से 50 फीसदी नीचे

रेलवे स्टॉक RVNL अपने हाई से 30% नीचे अभी भी नीचे है. IRFC के शेयर 43 फीसदी नीचे, IRCON के शेयर करीब 50 फीसदी, Jupiter Wagons के शेयर 54 फीसदी और Titagarh Rail Systems के शेयर जुलाई-2024 के भाव से करीब 55 फीसदी नीचे कारोबार कर रहा है.  

Advertisement

इस बीच पिछले कुछ दिनों की तेजी से निवेशकों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आगे रेलवे स्टॉक्स का रुख क्या रहेगा? बता दें, रेलवे स्टॉक्स में तेजी की सबसे बड़ी वजह सरकार का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ता फोकस रहा है. नए ट्रैक, स्टेशन रिडेवलपमेंट, वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने और सेमी-हाई स्पीड कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स ने सेक्टर को मजबूती दी है.

इन स्टॉक्स को फायदा 

इसका सीधा फायदा RVNL, IRCON और RITES जैसी कंपनियों को मिला है, जिनकी ऑर्डर बुक मजबूत है. रेलवे स्टॉक्स की कीमतों को प्रभावित करने वाला एक अहम फैक्टर सरकारी नीतियां और बजट घोषणाएं हैं. हर बजट से पहले रेलवे सेक्टर पर खर्च बढ़ने की उम्मीद की जाती है. अगर सरकार कैपेक्स बढ़ाती है और नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा करती है, तो रेलवे से जुड़े शेयरों में और तेजी देखने को मिलती है. वहीं, बजट में उम्मीद से कम आबंटन पर इन शेयरों में दबाव भी बन सकता है.

एक्सपर्ट्स की मानें तो रेलवे स्टॉक्स में निवेश करते समय केवल शॉर्ट-टर्म प्राइस मूवमेंट नहीं, बल्कि कंपनी की फंडामेंटल स्थिति, ऑर्डर बुक, कैश फ्लो और सरकार की लंबी अवधि की नीति को देखना जरूरी है. 

(नोट: शेयर बाजार में निवेस से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement