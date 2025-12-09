बिहार में 5% DA Hike... नीतीश सरकार ने खोला खजाना, कर्मचारियों को मिला नए साल का तोहफा

बिहार सरकार (Bihar Govt) की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 19 मुद्दों पर चर्चा हुई और सहमति बनी. इनमें एक खास ये रहा कि सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को नीतीश सरकार ने 5% DA Hike दिया है. इसका मतलब है कि कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होने वाली है.

1 जुलाई से लागू बढ़ा हुआ DA

मंगलवार को नीतीश कुमार सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के तहत छठवें वेतन आयोग के तहत सैलरी/पेंशन पा रहे राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बढ़ा हुआ 5 फीसदी डीए और डीआर एक जुलाई 2025 से लागू होगा, जिसके बाद ये वर्तमान के 252% से बढ़कर 257% हो जाएगा. इसके अलावा पांचवें वेतन आयोग के तहत सैलरी या पेंशन पाने वालों के लिए डीए-डीआर बढ़ाकर 466% की जगह अब 474% कर दिया गया है.

अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSEIL), मुंबई द्वारा बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए Student Skilling Programme संचालित करने के लिए बिहार सरकार के साथ समझौते मंजूरी दी.

तीन नए विभागों के गठन को मंजूरी

कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी के फैसले के साथ जिन 19 एजेंडों पर कैबिनेट की बैठक में सहमति बनी. पीटीआई के मुताबिक, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने मंगलवार को तीन नए विभाग बनाने और तीन अन्य के नाम बदलने के प्रस्तावों को मंजूरी दी. नए बनाए गए विभागों में युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग शामिल हैं.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में कहा था कि हमने अगले पांच वर्षों में 2030 तक एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाए. इसके साथ ही उन्होंने तीन नए विभागों को बनाने के बारे में भी जानकारी शेयर की थी, जिन्हें मंगलवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई.

