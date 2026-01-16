scorecardresearch
 
Angel One Stock Split: 1 के बदले 10 शेयर, 23 रुपये डिविडेंड भी... इस ऐलान के साथ ही 8% भागा स्टॉक

ब्रोकरेज कंपनी Angel One ने रिजल्ट जारी करने के मौके पर दो बड़े ऐलान किए हैं. जिससे शेयर में उछाल देखने को मिल रहा है. कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट और अंतरिम डिविडेंड को भी मंजूरी दी है. 

Angel One Share Split (Photo: ITG)
Angel One Share Split (Photo: ITG)

कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार (Share Market) में तेजी के साथ ब्रोकरेज कंपनी Angel One के शेयरों में जोरदार तेजी देखी जा रही है. दरअसल, एंजेल वन ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं. इस मौके पर कंपनी ने दो बड़े ऐलान किए हैं. जिससे Angel One के शेयर 8 फीसदी से ज्यादा उछल गए.
 
रिजल्ट जारी करने के मौके पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शेयरधारकों के लिए स्टॉक स्प्लिट और अंतरिम डिविडेंड को भी मंजूरी दी है. इस अपडेट के बाद शुक्रवार को एंजल वन के शेयर दोपहर 1.30 बजे करीब 8 फीसदी उछलकर 2730 रुपये पर कारोबार कर रहा था. 

तीसरी तिमाही के नतीजे जारी 

बता दें, Angel One ने दिसंबर तिमाही के लिए कंसोलिडेटेड मुनाफा (PAT) 269 करोड़ रुपये बताया, जो कि पिछले साल की समान तिमाही के 281.5 करोड़ रुपये की तुलना में करीब 4.5% कम है. हालांकि तिमाही आधार पर मुनाफे में करीब 27% की मजबूती दिखाई दी है. जिस वजह से स्टॉक में तेजी देखी जा रही है. कंपनी की कुल राजस्व आय 1,337.7 करोड़ रुपये रही, जो सालाना आधार पर 5.8% और तिमाही दर तिमाही आधार पर 11% ज्यादा है. 

इस बीच कंपनी ने एंजल वन के शेयर को 10 टुकड़ों में बांटने का फैसला किया है. कंपनी ने फैसला लिया है कि प्रत्येक मौजूदा 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयरों को 10 टुकड़ों में यानी 1 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयरों में विभाजित किया जाएगा. कंपनी का कहना है कि स्टॉक स्प्लिट के बाद छोटे निवेशकों के लिए शेयर खरीदना थोड़ा आसान हो जाएगा. 

इसके साथ ही बोर्ड ने 23 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 21 जनवरी 2026 तय की गई है. इसका भुगतान 13 फरवरी 2026 तक किया जाएगा. हालांकि स्टॉक स्प्लिट से शेयर की कीमतों में कोई असर नहीं पड़ने वाला है. इससे निवेशकों को कोई लाभ-नुकसान नहीं होता है. 

शुक्रवार को एंजल वन के शेयरों में दमदार तेजी के साथ ही कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 24000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है. हालांकि पिछले एक साल से ये स्टॉक बिल्कुल सुस्त पड़ा था, इस दौरान शेयर में महज 10 फीसदी का रिटर्न दिया है. हालांकि पिछले 5 साल में शेयर ने 124 फीसदी का मजबूत रिटर्न दिया है.

(नोट: शेयर बाजार में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

