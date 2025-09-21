दूध-घी से पनीर-Ice Cream तक, GST कट के बाद अमूल-मदर डेयरी के प्रोडक्ट कल से होंगे कितने सस्ते?

कल यानी 22 सितंबर से देश में जीएसटी सुधार (22 Sep GST Reforms) लागू होने जा रहे हैं और इसके साथ ही रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले सामानों के साथ ही टीवी-AC से लेकर बाइक-कार तक तमाम प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे. दरअसल, सरकार ने जीएसटी स्लैब तो 5-18 फीसदी की दो कैटेगरी में सीमित किया है, जबकि 12-28 फीसदी के स्लैब खत्म किए हैं. इससे तमाम जरूरी सामान सिर्फ इन्हीं दो कैटेगरी में आ गए हैं. डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, तो अमूल और मदर डेयरी जैसी दिग्गज कंपनियों ने पहले ही अपने प्रोडक्ट्स की अपडेटेड रेट लिस्ट शेयर कर दी है. आइए जानते हैं घी-दूध से लेकर पनीर और आइसक्रीम तक कल से किस कंपनी की चीजें कितनी सस्ती होने वाली हैं?

पहले मदर डेयरी, फिर अमूल ने घटाए दाम

देश में जीएसटी रेट्स में बदलाव को लेकर सरकार के उठाए कदम का असर इसके लागू होने से पहले ही नजर आने लगा. डेयरी स्केटर में दूध-पनीर-मक्खन समेत तमाम सामानों पर जीएसटी रेट्स बदले हैं और कंपनियों ने भी नए दामों की सूची जारी कर दी है. पहले मदर डेयरी ने तमाम सामानों पर घटाए गए दाम के बारे में जानकारी शेयर की, तो वहीं शनिवार को अमूल ने भी 700 प्रोडक्ट्स की नई रेट लिस्ट जारी कर दी और इन्हें देखकर साफ है कि ग्राहकों को तगड़ा फायदा मिलना कल से शुरू होने वाला है.

मदर डेयर की Mild-Ghee का नया रेट

बीते सप्ताह मदर डेयरी ने ग्राहकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान करते हुए जहां दूध-घी के दाम कम किए, तो अन्य सामानों की कीमतें भी घटाने का ऐलान किया. कंपनी की ओर से नई रेट लिस्ट शेयर करते हुए कहा गया कि नए मानदंडों के साथ सभी उत्पादों पर 100% टैक्स लाभ ग्राहकों को दिया जाएगा. गौरतलब है कि कंपनी का पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो या तो जीरो जीएसटी या 5% के सबसे निचले स्लैब के अंतर्गत आता है. कटौती के बाद दूध-पनीर की नई कीमतें देखें, तो...

प्रोडक्ट पुरानी कीमत नई कीमत 1 लीटर UHT मिल्क (टोंड-ट्रेटा पैक) 77 रुपये 75 रुपये 450 एमएल UHT मिल्क 33 रुपये 32 रुपये फ्लेवर्ड मिल्कशेक (180 एमएल) 30 रुपये 28 रुपये पनीर (200 ग्राम) 95 रुपये 92 रुपये पनीर (400 ग्राम) 180 रुपये 174 रुपये मक्खन (500 ग्राम) 305 रुपये 285 रुपये मक्खन (100 ग्राम) 62 रुपये 58 रुपये घी (1 लीटर कार्टन पैक) 675 रुपये 645 रुपये घी (500MLपैक) 345 रुपये 330 रुपये घी (1 लीटर टिन पैक) 750 रुपये 720 रुपये सफल फ्रोजन मटर (1 किलो) 230 रुपये 215 रुपये सफल फ्रोजन मटर (400 ग्राम) 100 रुपये 95 रुपये अचार (400 ग्राम पैक) 130 रुपये 120 रुपये टमाटर प्यूरी (200 ग्राम) 27 रुपये 25 रुपये नारियल पानी (200 एमएल) 55 रुपये 50 रुपये मिक्स्ड फ्रूड जैम (आधा किलो) 180 रुपये 165 रुपये

इसके अलावा आइसक्रीम की कीमतों की बात करें, तो मदर डेयरी ने आइसकैंडी (45 ग्राम ), 50 एमएल वनीला कप, 30 एमएल चोकोबार की कीमत 10 रुपये से घटकर 9 रुपये रह गई. वहीं 100 एमएल के चोको वनीला और बटरस्कॉच कोन का दाम क्रमश: 30 रुपये से 25 रुपये औऱ 35 रुपये से 30 रुपये रह गया है. इसके अलावा अन्य सामानों के रेट भी इसी क्रम में घटे हैं.

अमूल के प्रोडक्ट्स अब इतने सस्ते

मदर डेयरी के बाद शनिवार को अमूल की ओर से भी नए रेट्स के साथ प्रोडक्ट्स की लिस्ट शेयर की गई. अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पाद की मार्केटिंग वाली गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) द्वारा जारी नई लिस्ट के मुताबिक, कंपनी ने घी, बटर आइसक्रीम, बेकरी और फ्रोजन स्नैक्स सहित अपने 700 से अधिक पैकेज्ड प्रोडक्ट के रिटेल प्राइस में कटौती की है, जो कल 22 सितंबर से लागू होगी.

प्रोडक्ट पुरानी कीमत नई कीमत 1 लीटर UHT मिल्क (टोंड-ट्रेटा पैक) 77 रुपये 75 रुपये 1 लीटर अमूल गोल्ड स्टैंडर्ड मिल्क 83 रुपये 80 रुपये पनीर (200 ग्राम) 99 रुपये 95 रुपये पनीर (1 किलो ग्राम) 455 रुपये 440 रुपये मक्खन (500 ग्राम) 305 रुपये 285 रुपये मक्खन (100 ग्राम) 62 रुपये 58 रुपये घी (1 लीटर कार्टन पैक) 650 रुपये 610 रुपये घी (5Lपैक टिन पैक) 3275 रुपये 3075 रुपये चीज (1 किलोग्राम) 575 रुपये 545 रुपये अमूल डार्क चॉकलेट (150 ग्राम) 200 रुपये 180 रुपये अमूल मिल्क चॉकलेट (150 ग्राम) 200 रुपये 180 रुपये अमूल बटर कुकीज (200 ग्राम पैक) 85 रुपये 75 रुपये अमूल चॉकलेट कुकीज (300 ग्राम) 180 रुपये 160 रुपये अमूल पनीर पराठा (500 ग्राम) 240 रुपये 200 रुपये अमूल फ्रेंच फ्राइस (1.25 किलो) 215 रुपये 200 रुपये

अमूल की आइसक्रीम अब इतने में

तमाम सामानों के साथ ही अमूल ने अपनी आइसक्रीम के दाम भी घटाए हैं. रेट लिस्ट के मुताबिक, कल से 1 लीटर वनीला मैजिट कप 195 रुपये की जगह अब 180 रुपये का मिलेगा, तो वहीं शुगर फ्री शाही अंजीर आइसक्रीम का 125 एमएल कम 50 रुपये की जगह 45 रुपये का मिलेगा. इसके अलावा बटर स्कॉच.(125 एमएल), कुल्फी पंजाबी (60एमएल) में पांच रुपये, जबकि प्रोबायोटिक चॉकोबार (60एमएल), गोल्ड मैंगो (60एमएल) के दाम में 2 रुपये की कटौती की गई है.

नवरात्रि की शुरुआत से तोहफा

सरकार की ओर बीते 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स कट के प्रस्तावों पर मुहर लगी थी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि टैक्स स्लैब से लेकर जीएसटी रेट्स में किए गए ये तमाम बदलाव नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे. अब कल से देश के लोगों को जीएसटी कट का तोहफा मिलने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रविवार शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि पीएम जीएसटी सुधारों पर जानकारी दे सकते हैं.

