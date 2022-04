अब मजा लें पहले Made In India हवाई जहाज से उड़ान का, Alliance Air ने शुरू की ये सर्विस

एलायंस एयर (Alliance Air) के विमान बेड़े में अब ऐसा हवाई जहाज शामिल हो गया है, जो देश का पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट (First Made In India Aircraft) है. कंपनी ने कुछ घरेलू रूट पर सर्विस देने के लिए इस हवाई जहाज को अपने फ्लीट का हिस्सा बनाया है.

HAL ने बनाया Dornier 228

Alliance Air ने अपने बेडे में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के डॉरनियर 228 विमान को शामिल किया है. ये एक छोटा विमान है जिस एचएएल ने एयर टैक्सी सर्विस, कम्युटर ट्रांसपोर्ट, कोस्ट गार्ड ड्यूटी और मैरिटाइम ड्यूटी जैसी जरूरतों के लिए तैयार किया था. 20 लोगों की कैपेसिटी वाला ये विमान छोटे रनवे पर उड़ान भरने और लैंड करने में सक्षम है. इसलिए पहाड़ी इलाकों में एयर ट्रैवल सर्विस देने के लिए ये एक अच्छा विकल्प है.

अरुणाचल रूट पर मिलेगी सर्विस

एलायंस एयर ने एक ट्वीट कर जानकारी दी कि इस विमान को अरुणाचल प्रदेश में सर्विस शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. कंपनी 18 अप्रैल से डिब्रूगढ़-पासीघाट-लीलाबाड़ी के लिए अपनी सर्विस शुरू करने जा रही है. ये उड़ान हफ्ते में दो दिन चलेगी. कंपनी का कहना है कि इस विमान से उसे पूर्वोत्तर के इलाकों में अपनी सेवाएं बेहतर करने में मदद मिलेगी.

Alliance Air will take off into the skies of Arunachal Pradesh with its #MadeInIndia fleet - HAL Dornier 228, working towards a mission to connect the North-Eastern Region of India to enhance commerce and economic growth. pic.twitter.com/tpnrD0vTOX