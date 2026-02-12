कैसा है जुकरबर्ग का ₹1400 करोड़ का नया घर, जहां रहते हैं सिर्फ अरबपति

दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार और मेटा (Meta) के सीईओ मार्क जुकरबर्ग अब मियामी के उस खास इलाके में अपना नया आशियाना बनाने जा रहे हैं, जहां अरबपति बसते हैं. जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चान मियामी के एक ऐसे द्वीप पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं हैं, जिसे दुनिया 'बिलियनेयर बंकर' (Billionaire’s Bunker) के नाम से जानती है. यह इलाका अपनी बेमिसाल प्राइवेसी और हाई-प्रोफाइल सुरक्षा के लिए मशहूर है.
वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी मियामी के इंडियन क्रीक (Indian Creek) द्वीप पर एक नया बना हुआ वाटरफ्रंट मैंशन खरीदने जा रहे हैं. इस सौदे की जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से यह खबर दी गई है. उनके पास पहले से ही लेक ताहो (Lake Tahoe) और हवाई के काउई द्वीप (Kauai island) में महंगी संपत्तियां मौजूद हैं.
कौन बेच रहा है प्रॉपर्टी?
रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रॉपर्टी को बेचना वाला एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी (LLC) है, जिसका संबंध 'जर्सी माइक्स सब्स' (Jersey Mike’s Subs) के संस्थापक पीटर कैनक्रो से हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि यह प्रॉपर्टी 150 मिलियन डॉलर से 200 मिलियन डॉलर (लगभग ₹1,250 करोड़ से ₹1,660 करोड़) के बीच बेची जानी तय हुई है. पिछले साल, इंडियन क्रीक में इसी आकार के एक खाली प्लॉट को 105 मिलियन डॉलर में बेचा गया था.
क्या है इस 'बंकर' की खासियत?
मियामी का यह इलाका असल में 'इंडियन क्रीक विलेज' है. इसे 'बिलियनेयर बंकर' इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहां रहने वाला हर दूसरा व्यक्ति दुनिया की जानी-मानी हस्ती या अरबपति है. इस द्वीप की अपनी निजी पुलिस फोर्स है और यहां बाहरी लोगों का प्रवेश लगभग नामुमकिन है.
बिस्केन बे (Biscayne Bay) के सामने स्थित इस भव्य मैंशन में बड़े-बड़े टेरेस हैं. जो इमारत के कोनों तक फैले हुए हैं. इस संपत्ति पर एक प्राइवेट डॉक भी दिखाई देता है.
