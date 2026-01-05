नोएडा से मोहाली तक.... रेडी-टू-मूव नहीं, अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में क्यों निवेश कर रहे हैं लोग

भारतीय रियल एस्टेट बाजार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां अब खरीदार केवल निवेश और जल्दी मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि खुद के रहने के लिए निर्माणाधीन प्रीमियम घरों को प्राथमिकता दे रहे हैं. साल 2025 में शुरू हुआ यह ट्रेंड 2026 में भी मजबूती से जारी रहने की उम्मीद है. दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम और मोहाली जैसे बड़े शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक सुविधाओं और बड़े घरों की चाहत ने खरीदारों के भरोसे को बढ़ाया है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि नई कनेक्टिविटी और भरोसेमंद बिल्डर्स के कारण लोग अब तैयार घरों के बजाय भविष्य की जरूरतों के हिसाब से बन रहे प्रोजेक्ट्स में निवेश करना ज्यादा समझदारी मान रहे हैं.

साल 2025 में बड़े शहरों के प्रॉपर्टी बाजार में एक बड़ा बदलाव देखा गया है. अब लोग बने-बनाए घरों के बजाय उन प्रोजेक्ट्स में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं जिनका काम अभी चल रहा है. Savills India की रिपोर्ट कहती है कि प्रीमियम घरों की कीमतों में भारी उछाल आया है और निर्माणाधीन घरों के दाम साल भर में 36% तक बढ़ गए हैं. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि घरों की मांग बढ़ी है, नई सड़कों और कनेक्टिविटी से इलाकों का विकास हुआ है और मकान बनाने की लागत भी महंगी हुई है. अब खरीदार डरने के बजाय भविष्य को ध्यान में रखकर निवेश कर रहे हैं. वे अच्छे और भरोसेमंद बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स में शुरुआत में ही घर बुक करना पसंद कर रहे हैं, ताकि उन्हें आने वाले समय में बेहतर लोकेशन और निवेश पर अच्छा मुनाफा मिल सके.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट ?

इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे सुधार ने ही घर खरीदारों का भरोसा बढ़ाया है. जब लोगों को अपने घर के पास नए एक्सप्रेसवे, मेट्रो और एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं दिखती हैं, तो वे वहां निवेश करना पसंद करते हैं. यही वजह है कि एनसीआर के बाहरी इलाकों और नोएडा-गुरुग्राम के नए सेक्टरों में बन रहे घरों की डिमांड बढ़ गई है. आने वाले समय में ये इलाके कनेक्टिविटी के मामले में सबसे आगे रहने वाले हैं, जिसका सीधा फायदा वहां बन रहे प्रोजेक्ट्स को मिल रहा है.

एसएस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अशोक सिंह जौनापुरिया कहते हैं- 'अब लोग निवेश के नजरिए से नहीं, बल्कि खुद रहने के लिए निर्माणाधीन प्रीमियम घर खरीद रहे हैं. इन घरों की कीमतों में 2% से 19% की सालाना बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि बाजार में खरीदार अब गंभीर हैं और वे केवल जल्दी मुनाफे के चक्कर में नहीं हैं.'

अशोक सिंह आगे कहते हैं- 'आज का खरीदार ऐसे आधुनिक प्रोजेक्ट्स को चुन रहा है, जो एक्सप्रेसवे और बुनियादी सुविधाओं के करीब हों. साल 2025 में यह साफ देखा गया कि लोग खुले स्पेस, सस्टेनेबल फीचर्स और बेहतर डिजाइन वाले घरों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. ऐसी खूबियां जो पुराने प्रोजेक्ट्स में मिलना मुश्किल है.'

एसकेए ग्रुप के डायरेक्टर संजय शर्मा का कहना है- ' नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में अब लोग केवल मुनाफा कमाने के लिए निर्माणाधीन लग्जरी घर नहीं खरीद रहे, बल्कि वे खुद रहने के लिए इन्हें पहली पसंद बना रहे हैं. नोएडा में इन घरों की कीमतों में 9% से 36% तक की सालाना बढ़ोतरी यह साबित करती है कि बाजार में इनकी मांग बहुत मजबूत है. आज का खरीदार दूर की सोच रहा है; वह ऐसे प्रोजेक्ट्स चुन रहा है, जहां घर बड़े हों, सुख-सुविधाएं आधुनिक हों और आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार हो. इस बदलाव से यह साफ है कि साल 2026 में भी समझदार खरीदारों के लिए निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स में निवेश करना एक बेहतरीन और सोची-समझी रणनीति साबित होगी.'

प्रॉपर्टी मास्टर के एमडी पारस राय का मानना है कि 2025 में मोहाली, फरीदाबाद और गुरुग्राम, जैसे शहरों के रुझान से पता चलता है कि अब खरीदार काफी सोच-समझकर फैसले ले रहे हैं. वे ऐसे निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स को चुन रहे हैं जहां आज तो कीमतें सही हैं, लेकिन भविष्य में बढ़ने की पूरी संभावना है. ये प्रोजेक्ट्स उन लोगों के लिए बेहतरीन हैं जो रहने के लिए अच्छा घर भी चाहते हैं और भविष्य में मोटा मुनाफा भी. कुल मिलाकर, साल 2026 में भी यह सेगमेंट उन लोगों के लिए पहली पसंद बना रहेगा जो रहने के लिए घर या लंबे समय के लिए सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं.'

ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर के हेड सेल्स विशाल सभरवाल कहते हैं- 'यमुना एक्सप्रेसवे जैसे नए इलाके अब लग्जरी घरों के लिए हॉटस्पॉट बन गए हैं, जहां बन रहे प्रोजेक्ट्स लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं. यहां हो रहे बड़े विकास और बेहतर भविष्य को देखते हुए खरीदार समझ चुके हैं कि आज लगाया गया पैसा कल बड़ी कीमत देगा. साल 2025 में यह बदलाव दिखा कि लोग तुरंत शिफ्ट होने के बजाय थोड़ा इंतजार करना पसंद कर रहे हैं, ताकि उन्हें कम भीड़भाड़ वाले, बेहतर प्लानिंग और आधुनिक सुविधाओं वाले घर मिल सकें. खरीदारों का यही धैर्य मार्केट को मजबूत बना रहा है और जैसे-जैसे इन इलाकों में सुविधाएं बढ़ेंगी, यहां रहने वालों को एक शानदार लाइफस्टाइल और प्रॉपर्टी की बेहतरीन कीमतें मिलेंगी, जिससे 2026 में भी इस क्षेत्र का आकर्षण बना रहेगा.'

